В Иркутской области проекты фундаментальных исследований профинансируют на сумму более 30 млн рублей

Иркутская область, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области и Российский Фонд Фундаментальных исследований подвели итоги конкурса научных работ, выполняемых в интересах развития Приангарья.

Участниками стали как молодые ученые, так и талантливая молодежь. Всего на конкурс были представлены 178 научных проектов. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона, пишет пресс-служба губернатора.

На основании экспертизы Регионального экспертного совета Иркутской области и экспертного совета РФФИ в перечень вошел 41 проект фундаментальных исследований. Темы проектов – математическое и информационное моделирование систем и фундаментальных процессов, научные исследования, направленные на изучение, сохранение уникальной экосистемы Байкала, исследования в области разведки, добычи, процессов переработки полезных ископаемых Иркутской области, геномные и постгеномные исследования и технологии в персонифицированной медицине и другие.

Министерством экономического развития Иркутской области заключено 41 соглашение о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии с руководителями проектов на общую сумму 30,5 млн рублей.