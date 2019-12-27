ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Наука
28.12.2019

В Иркутской области проекты фундаментальных исследований профинансируют на сумму более 30 млн рублей

Иркутская область, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области и Российский Фонд Фундаментальных исследований подвели итоги конкурса научных работ, выполняемых в интересах развития Приангарья.

Участниками стали как молодые ученые, так и талантливая молодежь. Всего на конкурс были представлены 178 научных проектов. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона, пишет пресс-служба губернатора.

На основании экспертизы Регионального экспертного совета Иркутской области и экспертного совета РФФИ в перечень вошел 41 проект фундаментальных исследований. Темы проектов – математическое и информационное моделирование систем и фундаментальных процессов, научные исследования, направленные на изучение, сохранение уникальной экосистемы Байкала, исследования в области разведки, добычи, процессов переработки полезных ископаемых Иркутской области, геномные и постгеномные исследования и технологии в персонифицированной медицине и другие.

Министерством экономического развития Иркутской области заключено 41 соглашение о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии с руководителями проектов на общую сумму 30,5 млн рублей.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Наука»:
В Иркутской области проекты фундаментальных исследований профинансируют на сумму более 30 млн рублей28.12.2019
Иркутская область, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области и Российский Фонд Фундаментальных исследований подвели итоги конкурса научных работ, выполняемых в интересах развития Приангарья.
Геологи Института земной коры СО РАН изучат роль Сибири в формировании континентов и суперконтинентов 28.12.2019
Иркутск, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Орогенез: образование и рост континентов и суперконтинентов» Института земной коры СО РАН поддержан мегагрантом Минобрнауки РФ.
Более десятка проектов ИГУ получили совместные гранты РФФИ и правительства Иркутской области27.12.2019
2019-12-27-09-00-51
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Победителями конкурса на получение совместных грантов РФФИ и правительства Иркутской области стали 11 проектов ИГУ. Общий размер финансовой поддержки составил около 20 миллионов рублей.
Звездопады, затмения и сближение планет: какие космические явления в 2020 году ждут иркутян26.12.2019
-2020-
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутяне в 2020 году получат возможность понаблюдать частное солнечное затмение, а также редкое явление – сближение планет-гигантов Юпитера и Сатурна. Об этом 25 декабря рассказал исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров.
Иркутские лимнологи получили высокие государственные награды за вклад в развитие науки25.12.2019
2019-12-25-03-19-32
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские лимнологи получили высокие государственные награды за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу. Указ президента подписан 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.
Сибирские математики помогают отслеживать качество воздуха24.12.2019
2019-12-24-09-41-49
СФО, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сибирские ученые разрабатывают систему, которая определяет источники загрязнений и моделирует перенос вредных веществ в атмосфере.
Ученые ИСЗФ СО РАН выиграли гранты в конкурсе, организованном РФФИ и правительством Иркутской области24.12.2019
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Анна Ясюкевич и старший научный сотрудник института Александр Сорокин выиграли гранты в региональном конкурсе, организованном Российским фондом фундаментальных исследований и правительством Иркутской области.
Ученые: Иркутский филиал СО РАН позволит завести в регион федеральные деньги23.12.2019
2019-12-23-09-21-12
Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский филиал Сибирского отделения Российской академии наук займется доведением до Приангарья федеральных средств. Об этом на пресс-конференции 23 декабря сообщил председатель ИрФ СО РАН, академик РАН Игорь Бычков.
Игорь Бычков избран директором Иркутского филиала СО РАН20.12.2019
2019-12-20-03-52-59
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Директором Иркутского филиала СО РАН избран научный руководитель ИНЦ СО РАН академик РАН Игорь Бычков. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского научного центра.
Директора Иркутского филиала СО РАН выберут 19 декабря19.12.2019
-19-
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Академическое собрание Иркутского филиала СО РАН состоится 19 декабря в 15:00 в конференц-зале ИДСТУ СО РАН. Основной вопрос повестки – избрание директора Иркутского филиала СО РАН.
«Научный десант» ИГУ завершил второй этап работы в Тункинской долине18.12.2019
2019-12-18-08-14-36
Бурятия, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершился второй этап международного научно-образовательного проекта ИГУ «Научный десант». Он прошел 14 декабря на базе средней школы имени Билдаева в поселке Аршан в Бурятии и включал лекции и мастер-классы от разных подразделений ИГУ. Участниками мероприятия стали ученики и учителя из 19 школ Тункинского района Бурятии.
НИЦ «Байкальский регион» ИГУ выступает организатором Российской археолого-этнографической конференции17.12.2019
2019-12-17-08-31-51
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Научно-исследовательский центр «Байкальский регион» ИГУ выступает организатором юбилейной Российской археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых (РАЭСК).
В Иркутске определили победителя Первого открытого чемпионата Байкальской лиги научного слэма16.12.2019
2019-12-16-09-48-47
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Спикер регпарламента Сергей Сокол вручил Кубок председателя Законодательного собрания Иркутской области победителю Первого открытого чемпионата Байкальской лиги научного слэма ведущему инженеру Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН Игорю Горбенко. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Иркутских школьников зовут в планетарий послушать о юности гравитационно-волновой астрономии13.12.2019
2019-12-13-09-34-27
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кандидат физико-математических наук, сотрудник Лиссабонского университета и Объединенного института ядерных исследований, физик-теоретик, популяризатор физики, автор многих материалов на сайте «Элементы.ру» Игорь Иванов прочитает 14 декабря в 15:00 в Иркутском планетарии публичную лекцию «Юность гравитационно-волновой астрономии».
СМИ: ученые заявили, что скорость таяния ледников за последние 30 лет выросла в семь раз12.12.2019
Москва, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые заявили, что сейчас Гренландский ледник тает в семь раз быстрее, чем 30 лет назад. Специалисты рассказали, чем могут грозить подобные изменения. Об этом пишут argumenti.ru.
На «Научных weekend-ах» иркутянам расскажут о грибах11.12.2019
2019-12-10-11-24-19
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Лекция кандидата биологических наук, доцента кафедры ботаники и генетики биолого-почвенного факультета ИГУ Александра Петрова «Грибы в Восточной Сибири» завершает четвертый сезон научно-популярного проекта «Научные weekend-Ы».
ИГУ презентовал научные и образовательные проекты на Российско-Германском форуме вузовской науки09.12.2019
2019-12-09-01-42-58
Москва, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект гамма-обсерватории TAIGA, строительство которого ведется на территории Тункинского астрофизического центра коллективного пользования ИГУ, представлен на Российско-Германском форуме вузовской науки в Москве. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Учёные рассказали об особенностях Чаянды, откуда запустили «Силу Сибири»06.12.2019
2019-12-06-04-49-28
Якутия, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Возраст отложений Чаяндинского месторождения в республике Саха (Якутия)  – около 600 млн лет. Запасы накопились там благодаря водорослям, цианобактериям и, предположительно, грибам, сообщает журнал «Наука в Сибири».
В ИСЗФ СО РАН разработают новые методы прогнозирования космической погоды04.12.2019
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученый совет Института солнечно-земной физики СО РАН на заседании в ноябре утвердил дополнительную тему исследований – «Развитие новых методов прогнозирования солнечной и геомагнитной активности», над которой будет работать самостоятельное структурное подразделение института. Оно займется разработкой новых методов прогнозирования космической погоды. Руководить темой будет ведущий научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Юрий Ясюкевич.
«Научные weekend-Ы» 7 декабря расскажут иркутянам об истории российских базаров03.12.2019
2019-12-03-05-28-24
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» приглашает 7 декабря на очередную лекцию четвертого сезона. Доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Виктор Дятлов выступит с лекцией «Российский базар в историческом времени».
Сергей Сокол наградил участников полуфинала чемпионата по научному слэму 29.11.2019
Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол наградил участников полуфинала открытого чемпионата Байкальской лиги научного слэма среди вузов Иркутской области.
Иркутские биологи провели исследования экологической катастрофы в Якутии29.11.2019
2019-11-29-02-38-53
Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские биологи провели исследования по экологической катастрофе, которая произошла в Якутии в прошлом году.
В Институте солнечно-земной физики СО РАН подведены итоги работы за 2019 год29.11.2019
Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), — В Институте солнечно-земной физики СО РАН подведены итоги работы за 2019 год. На заседании Ученого совета было отмечено, что государственное задание за этот год выполнено полностью. По основным научным направлениям (физика Солнца и околоземного космического пространства, проблемы астероидно-кометной опасности, анализ и прогноз климатической системы Земли), по которым в институте проводятся фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, определены несколько важнейших результатов, из которых выделены наиболее значимые. Ими признаны два исследования, которые войдут в годовой отчет Сибирского отделения Российской академии наук за 2019 год.
ИГУ начнёт готовить биотехнологов со школьной скамьи28.11.2019
2019-11-28-03-51-55
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Грант Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) на реализацию проекта «Школа-семинар «Биотехнология: профессии будущего в настоящем» выиграла сотрудница биотехнологической лаборатории Ботанического сада биолого-почвенного факультета ИГУ Мария Дементьева. Размер гранта – 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба вуза.
Сергей Язев 30 ноября расскажет иркутянам о Патомском кратере27.11.2019
-30-
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» приглашает 30 ноября, на очередную лекцию четвертого сезона. Доктор физико-математических наук, профессор, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев выступит с лекцией «Патомский кратер – много вопросов, мало ответов».
Иркутский планетарий приглашает увидеть Вселенную глазами Щелкунчика26.11.2019
2019-11-26-09-08-46
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Иркутский планетарий и саксофонист Андрей Гедеон разработали новую авторскую программу – полнокупольный концерт «Щелкунчик». В основе концерта лежит музыка одноименного балета Петра Чайковского. Партия саксофона исполняется в реальном времени, остальные инструменты – в записи.
19 сотрудникам ИСЗФ СО РАН присвоили почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН»25.11.2019
Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - 19 сотрудникам Института солнечно-земной физики СО РАН за многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН». Свидетельства о награде и значки вручены на заседании Ученого совета института в ноябре.
Жителей города приглашают на краеведческий форум «Иркутск как есть»23.11.2019
Иркутск, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Краеведческий форум «Иркутск как есть» и Вторые краеведческие чтения пройдут в Иркутске 6-8 декабря.
Иркутяне до 1 декабря смогут понаблюдать за ярчайшей звездой Сириус22.11.2019
-1-
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - С 22 ноября по 1 декабря астрономическая обсерватория Иркутского планетария проводит пятьдесят четвёртую серию выездных наблюдений объектов глубокого космоса на Глубокой. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Денисовой пещере на Алтае нашли древнюю фигурку пещерного льва20.11.2019
2019-11-20-09-31-45
СФО, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН раскопали в Денисовой пещере на Алтае изготовленную из бивня мамонта фигурку пещерного льва, возраст которой – около 45 тысяч лет. Это первое зооморфное скульптурное изображение такой древности, найденное в Сибири.
Для нескольких писаниц в Иркутской области утвердили охранные обязательства20.11.2019
2019-11-20-04-28-53
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области утвердила границы и охранные обязательства для нескольких археологических памятников. Среди них и некоторые писаницы. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
«Научные weekend-Ы» расскажут про стратиграфические пласты топонимов20.11.2019
2019-11-19-10-40-24
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают послушать лекцию «Стратиграфические пласты топонимов Иркутской области», которую прочитает кандидат филологических наук, доцент кафедры бурятской литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммукаций ИГУ Виктория Семенова.
Ученые ИГУ проводят фундаментальные исследования реакции Сузуки-Мияуры19.11.2019
2019-11-19-04-50-26
Иркутск, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые Иркутского государственного университета проводят важнейшие фундаментальные исследования чрезвычайно популярной среди химиков реакции Сузуки-Мияуры, за которую в 2010 году была присуждена Нобелевская премия.
Директор ИСЗФ СО РАН Андрей Медведев стал членом-корреспондентом Российской Академии наук18.11.2019
Иркутск, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), -  Доктор физико-математических наук, директор Института солнечно-земной физики СО РАН Андрей Медведев избран членом-корреспондентом Российской Академии наук по специальности «Физика атмосферы». Решение об этом принято на общем собрании академии в Москве.
Иркутские ученые избраны в Российскую академию наук16.11.2019
2019-11-16-06-16-49
Иркутск, 16.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская академия наук выбрала новых членов Академии на общем собрании в Москве. Иркутские ученые - Андрей Всеволодович Медведев и Любовь Владимировна Рычкова, стали членами-корреспондентами РАН.
Читать все новости раздела «Наука»
Новости образования в Иркутской области
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске