В ИСЗФ СО РАН разработают новые методы прогнозирования космической погоды

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученый совет Института солнечно-земной физики СО РАН на заседании в ноябре утвердил дополнительную тему исследований – «Развитие новых методов прогнозирования солнечной и геомагнитной активности», над которой будет работать самостоятельное структурное подразделение института. Оно займется разработкой новых методов прогнозирования космической погоды. Руководить темой будет ведущий научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Юрий Ясюкевич.

Научный руководитель института академик РАН Гелий Жеребцов подчеркнул значимость исследований и то, что коллектив научного учреждения уже накопил огромный массив наблюдений, на основе которых необходимо разработать работающие модели, позволяющие делать как среднесрочный, так и долгосрочный прогноз космической погоды:

- Программа космической безопасности нашей страны не может быть решена без спутниковой группировки и системы наземного наблюдения. Но, даже имея все эти сведения, без новых современных моделей прогноз сделать не получится. Именно такая амбициозная задача – выработка и апробация новых моделей – стоит перед коллегами, которые займутся работами в рамках нового направления.

Юрий Ясюкевич рассказал, что прогноз будет строиться на основе данных, полученных на инструментальном комплексе института. Для этого будут разработаны новые модели, позволяющие осуществлять прогноз в сложной взаимодействующей системе Солнце – солнечный ветер – магнитное поле Земли – атмосфера Земли.

- В ИСЗФ много групп уже работает по этой тематике, просто сейчас их усилия будут сконцентрированы на получении прогноза. Мы уже запланировали целый ряд семинаров, на которых совместными усилиями мы выработаем программу работы в рамках этой тематики.

В частности, для решения задач нового направления исследований будет задействован в регулярном режиме Солнечный телескоп оперативных прогнозов, предназначенный для измерения магнитного поля Солнца как звезды и для измерения слабых крупномасштабных магнитных полей на солнечной поверхности. Основанная на PC-совместимых компьютерах автоматизированная система телескопа постоянно совершенствуется.

В рамках нового направления планируется получать как кратковременный прогноз (три дня, месяц), так и долговременный – на весь цикл активности Солнца. Кроме того, ученые рассчитают, как процессы, происходящие на Солнце, отразятся на атмосфере Земли.