В Национальном медицинском исследовательском центре гематологии высоко оценили работу иркутских коллег

Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Делегация сотрудников ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» министерства здравоохранения РФ высоко оценила работу гематологической службы Иркутской области. Как сообщила заместитель генерального директора центра по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами, доктор медицинских наук Татьяна Гармаева, гости побывали в профильном отделении Иркутской областной клинической больницы, посетили отделение химиотерапии и трансплантации костного мозга Иркутского областного онкологического диспансера, а также Иркутский Диагностический центр, Областную станцию переливания крови и Медсанчасть ИАПО.

– Отделения оснащены всем необходимым оборудованием, а самое главное – на нем, с соблюдением всех отраслевых стандартов, работают высококвалифицированные специалисты, среди которых очень много людей с научными степенями. Быть гематологом и не заниматься научной работой невозможно, потому что эта отрасль медицины бурно развивается, идет постоянный поиск эффективных методов диагностики и лечения заболеваний крови. В Приангарье многое внедрено в повседневную практику, и это очень хорошо, – отметила Татьяна Гармаева.

Иркутская область, – один из 40 регионов, где побывали сотрудники НМИЦ гематологии. По словам Татьяны Гармаевой, им предстоят визиты в Красноярский край, Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск.

– Наша задача – оказать организационно-методическую помощь коллегам, чтобы пациенты смогли получать на местах не менее квалифицированную специализированную медицинскую помощь, чем в профильных центрах. Бывая в разных городах, мы собираем материал, чтобы разработать единые подходы к оценке качества оказания гематологической помощи, унифицировать подходы по оказанию специализированной медпомощи.

Татьяна Гармаева также высоко оценила уровень второй международной научно-практической конференции «Гематология. Инновации. Клинический опыт», которая прошла в Иркутске 5-6 сентября.

– Мы услышали интересные доклады, обсудили сложные случаи, молодые врачи и ординаторы получили возможность задать все вопросы, которые их волновали. Это позволяет им включиться в непрерывный научный процесс, который сопровождает развитие этой отрасли медицины.

Главный гематолог министерства здравоохранения Иркутской области, доктор медицинских наук Наталья Сараева подчеркнула, что высокая оценка работы гематологической службы Приангарья со стороны московских коллег открывает перед иркутскими врачами новые горизонты:

– Мы теперь можем увереннее двигаться вперед и ставить перед собой новые задачи. У нас в планах освоение аллогенной трансплантации стволовых клеток, а затем и пересадки костного мозга. Тогда весь арсенал передовых метолов лечения злокачественных заболеваний крови буден в нашем распоряжении , пациентам не придется ездить на лечение в федеральные центры страны, всю необходимую помощь они смогут получить в Иркутской области.