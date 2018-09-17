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18.09.2018

В пещерах Прибайкальского напцпарка окольцевали летучих мышей

Иркутский район, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Прибайкальском национальном парке с мая по август 2018 года провели четыре экспедиции по изучению летучих мышей в пещерах Охотничья и Мечта. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Учёты рукокрылых проводились методом отлова на паутинные сети, установленные у входа в пещеру. У отловленных зверьков измеряли длину предплечья и вес. Взрослых особей отличали от сеголетков по степени окостенения суставов костей пальцев. В рамках учётов проводилось кольцевание летучих мышей. Кольцевание помогает отслеживать перемещение животных, говорят в Прибайкальском нацпарке.

– В ходе исследований в пещере Мечта отловлено 425 летучих мышей семи видов, окольцованы 344 особи. В пещере Охотничья наблюдения проводились с 21 по 26 августа. По результатам экспедиции отловлены 242 летучих мыши семи видов, окольцованы 98 особей. В обеих пещерах удалось расширить список видов. На середину сентября запланирована ещё одна экспедиция в пещеру Охотничья, – рассказала сотрудник научного отдела «Заповедного Прибайкалья» Александра Шумкина.

Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» в случае обнаружения окольцованных летучих мышей просят обращаться в научный отдел учреждения.

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