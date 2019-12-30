В Приангарье в 2020 году планируют организовать около 30 площадок для публичных наблюдений объектов космоса

Иркутская область, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество в 2020 году планируют организовать около 30 площадок для массовых наблюдений космических тел и явлений. «Свободные» телескопы будут работать, в том числе, на острове Ольхон и в северных территориях Иркутской области. Об этом 25 декабря на пресс-конференции рассказал исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. Площадки организуют, прежде всего, в вечера тротуарной астрономии: Всемирной ночи тротуарной астрономии 3 апреля, Международного дня астрономии 2 мая и Всемирной ночи наблюдений Луны 26 сентября. В эти даты жители Иркутской области получат возможность бесплатно понаблюдать с помощью телескопа Луну, а также Венеру в апреле и мае, Юпитер и Сатурн в сентябре. Также планируется организовать наблюдения частного солнечного затмения, которое состоится 21 июня. – Проведение таких мероприятий означает организационную работу по созданию наблюдательных площадок на территории Иркутска, Ангарска, Шелехова, Киренска, Байкальска, Братска, Усть-Илимска, Читы, – рассказал Павел Никифоров. – Мы рассчитываем, что поселения, участвовавшие в нашем проекте «Телескопы для всех» тоже присоединятся к этим мероприятиям, и мы доведём количество наших площадок до 30 в этом году. В 2019 году их было больше 20, использовалось 53 телескопа. По мнению исполнительного директора планетария, в самом Иркутске мест, где регулярно выставляются телескопы, уже достаточно, «наблюдательная сеть» захватывает все районы областного центра. Сейчас речь идёт о её развитии в посёлках, расположенных рядом с городом – Хомутово, Мамонах, Пивоварихе и других. Совершенно точно можно будет наблюдать через окуляр телескопа планеты и звёзды на острове Ольхон в посёлке Хужир. Этот населённый пункт стал одним из пяти, где оборудование появилось благодаря краудфандинговому проекту «Телескопы для всех». – Мы не знали, что из этого получится, но решили, что общественность должна сама оценить значимость инициативы в деле популяризации наблюдательной астрономии и объявили о сборе средств на приобретение телескопов для населённых пунктов Иркутской области. Мы планировали в течение трёх месяцев собрать 150 тысяч рублей на пять телескопов. К концу мы собрали 160 тысяч рублей, – рассказал Павел Никифоров. Кроме того, на проект обратил внимание уроженец Иркутска, известный продюсер Александр Шульгин, который решил приобрести ещё пять телескопов. По решению Иркутского астрономического общества оборудование передано на хранение физическим лицам, которые должны регулярно организовывать бесплатные публичные наблюдения объектов космоса. Телескопы помимо учителя астрономии из Хужира получили педагоги из села Белоусово Качугского района, школы № 73 Иркутска (по желанию Александра Шульгина, выпускника этого образовательного учреждения), Усольского района, а также руководитель астрономического кружка в Киренске. Уже известно, что телескопы отправятся также в Алзамай и Нижнеудинск, по оставшимся трём сейчас решение принимается. Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество оставляют за собой право поменять дислокацию любого из переданных устройств, отталкиваясь от того, насколько эффективно они используются в каждом из населённых пунктов. – Этот проект получил внимание со стороны Международного астрономического союза, и Иркутскому региональному астрономическому обществу решено выдать грант на его продолжение. Теперь нам предстоит выстроить систему работы с этими уже 15 телескопами. Если это получится, то мы сможем этот проект тиражировать на другие регионы, – говорит Павел Никифоров. Продолжит Иркутский планетарий и серию выездных наблюдений объектов глубокого космоса на Глубокой. Они проходят регулярно, к ним можно подключиться в любой момент. Однако, говорит исполнительный директор планетария, нельзя сказать, что интерес к проекту растёт. – Наблюдения объектов глубокого космоса – галактик, туманностей, рассеянных и шаровых звёздных скоплений – это опыт экстремальный, потому что мероприятие проходит на открытом пространстве в течение ночи. Желание проделать это с нами появляется только у тех людей, кому это нужно. Потому наблюдения мы не совмещаем ни с какими другими активностями, лекциями, кострами. Первая волна праздного любопытства спала, сейчас к нам приезжают люди, более глубоко заинтересованные в теме, – рассказал Павел Никифоров. По его словам, ещё не было ни одного выезда, к которому бы никто не присоединился. Максимальное число участников, которое собрали наблюдение, составило 38 человек – и это очень много, учитывая, что на Глубокую вывозят два телескопа. Самая комфортная группа – до 10 человек, в среднем бывает пятеро наблюдателей. Уже прошли 54 серии, которые длятся, в основном, по пять ночей. КООРДИНАТЫ: Участники наблюдения встречаются в кафе «Каретный двор» на 72-м километре Култукского тракта с 22.00 до 23.00.

Наблюдения начинаются в 23.00 и продолжаются до 2.00.

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