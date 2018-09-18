В Приольхонье археологи нашли древний металлургический центр и ритуальный шатровый комплекс

Ольхонский район, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В районе посёлка Онгурен в Приольхонье нашли семь археологических объектов. Среди найденных памятников наибольший интерес представляют древние могильники, ритуальный шатровый комплекс и металлургический центр. Об этом сообщает пресс-служба ИРНИТУ.

Находки во время августовской экспедиции обнаружил доцент ИРНИТУ Дмитрий Кичигин. Вместе с ним в экспедицию отправился выпускник Иркутского «политеха» Алексей Коростелев, активно сотрудничающий с лабораторией. Археологи выполняли работы по заказу Центра по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области.

Они проводили исследования с целью уточнения местоположения и границ археологических памятников, выявленных еще в советское время на участке байкальского побережья между деревней Зама и поселком Онгурен. «Политеховцам» предстояло выяснить, насколько далеко границы памятников простираются вглубь береговых террас.

По словам Дмитрия Кичигина, основные работы проводились на стоянках Калтыгей 2, Иванов взвоз 1, Иванов взвоз 2 и Кулгана 2. Границы этих объектов определялись шурфами – небольшими раскопами, позволившими выявить интересный археологический материал. Например, на стоянке Калтыгей 2 найдено скребло, рубящее орудие из кварцита, фрагменты гладкостенной керамики с зубчатым штампом и керамики с оттисками сетки-плетенки.

Попутно участники экспедиции обследовали побережье, где ранее не проводились археологические работы. В результате раскопок удалось выявить семь ранее неизвестных археологических объектов. Наиболее ценными «находками» оказались два небольших могильника Хардо 1 и Хардо 3, предварительно датированные периодом неолита – раннего бронзового века.

Еще одно открытие – ритуальный комплекс Кулгана 3, состоящий из 14 шатровых конструкций. Предположительно, эти объекты появились в первом тысячелетии н.э. Шатровые конструкции представляют собой кладки из камней, сложенные по типу «шатра», «пирамиды». Нередко внутри таких конструкций встречаются целые керамические горшки или их фрагменты, различные предметы быта. Существует несколько версий, касающихся предназначения таких объектов.

Неподалеку от реки Элигей Дмитрий Кичигин и Алексей Коростелев совершили ещё одно интересное открытие. Они нашли стоянку железного века Элигей 1. Среди артефактов встречаются фрагменты гладкостенной керамики и кости домашних животных.

Кроме того, в колее проселочной дороги ученые наткнулись на древний металлургический центр Элигей 2. О том, что вблизи реки Элигей несколько тысячелетий назад занимались производством железа, говорят определённые находки – глиняная обмазка, шлаки и кусочки крицы. Крицей называют «неочищенное» железо, полученное в результате плавки руды.

В ближайшее время учёным предстоит составить отчет, сделать заключения по обследованным объектам и передать информацию заказчику. Специалисты Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области поставят изученные памятники под государственную охрану.

Дмитрий Кичигин отметил, что местность в окрестностях посёлка Онгурен обследована в полной мере. В следующем году археологам предстоит вернуться в северо-восточное Приольхонье, где располагаются интересные археологические объекты, в том числе древние могильники на мысах Ядор и Хардо.