В Тункинский нацпарк Бурятии снова вернулись серые цапли

Бурятия, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В национальный парк «Тункинский» в очередной раз прилетели на свою колонию серые цапли. Они вернулись вывести очередное потомство вблизи улуса Шулута.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, эти цапли живут колониями и уже не один десяток лет прилетают весной в местность у Шулута до осени.

Фото сделано сотрудниками Тункинского нацпарка

– Серая цапля свои гнезда строит, как правило, на высоких деревьях, она очень пуглива и осторожна. Место гнездования выбрано птицами не случайно – тут подходящая кормовая база для них, – отметил участковый государственный инспектор Владимир Русских.