В Тункинской долине появится дендрарий из местных деревьев

Бурятия, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском нацпарке создают дендрарий местных древесных и кустарниковых растений. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

На территории дендрария уже высадили более 40 саженцев деревьев и кустарников, которые традиционно росли в Тункинской долине. Для того чтобы улучшить приживаемость саженцев, лунки заполнили смесью гумуса и лесной почвы, а при высадке саженцы обильно полили водой.

Дендрарий организовывают в честь 27-летия нацпарка. Он расположен при административно-музейном комплексе учреждения и будет иметь культурное и научно-просветительское значение.