ТЕМЫ
Архив
< Ноябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Наука
23.11.2019

Жителей города приглашают на краеведческий форум «Иркутск как есть»

Иркутск, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Краеведческий форум «Иркутск как есть» и Вторые краеведческие чтения пройдут в Иркутске 6-8 декабря.

Как сообщают организаторы, в течение трех дней состоятся презентации многих известных краеведческих проектов последних лет, таких как «Прогулки по старому Иркутску», «Улица Большая», «Исчезающий Иркутск», «Мемориал погибшим домам», а также новый проект «Петр Щелкунов», реализация которого начнется в 2020 году. Кроме того, для участников форума из Иркутска и региона пройдет специальная уличная «Прогулка по старому Иркутску», запланированы презентации альманахов, книжной серии «Местные жители», «Книга рекордов Иркутской области».

Проведет мастер-класс и прочтет публичную лекцию гость из Москвы – писатель, краевед Хельга Патаки. В завершении форума состоится подведение итогов регионального конкурса исследовательских работ «История моя». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В эти же дни в Молчановке пройдут Вторые краеведческие чтения, в рамках которых специалисты со всей области прослушают модульные доклады по четырем направлениям (библиотечное, образовательное, туристическое, любительское краеведение). Кроме того, в рамках чтений состоятся презентация справочника «Краеведы Земли Иркутской», мастер-классы специалистов Государственного архива Иркутской области и подведение итогов областного конкурса аудиогидов «Маршрутами Приангарья».

Организаторы чтений и форума считают, что объединение творческих усилий двух площадок позволит более предметно обсудить темы совместных исследований библиотекарей и краеведов и выработать механизмы научной и общественной поддержки краеведческих исследований с привлечением высококвалифицированных специалистов – ученых-историков, сотрудников библиотек, архивов, музеев, издательств.

Организаторы мероприятий: Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутская областная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского.

КООРДИНАТЫ:

Начало Краеведческих Чтений в 10:00, краеведческомуго форума «Иркутск как есть» в 15:00. Адрес Иркутской областной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского: ул. Лермонтова, 253в. Полная программа будет опубликована в ближайшие дни.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Наука»:
Жителей города приглашают на краеведческий форум «Иркутск как есть»23.11.2019
Иркутск, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Краеведческий форум «Иркутск как есть» и Вторые краеведческие чтения пройдут в Иркутске 6-8 декабря.
Иркутяне до 1 декабря смогут понаблюдать за ярчайшей звездой Сириус22.11.2019
-1-
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - С 22 ноября по 1 декабря астрономическая обсерватория Иркутского планетария проводит пятьдесят четвёртую серию выездных наблюдений объектов глубокого космоса на Глубокой. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Денисовой пещере на Алтае нашли древнюю фигурку пещерного льва20.11.2019
2019-11-20-09-31-45
СФО, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН раскопали в Денисовой пещере на Алтае изготовленную из бивня мамонта фигурку пещерного льва, возраст которой – около 45 тысяч лет. Это первое зооморфное скульптурное изображение такой древности, найденное в Сибири.
Для нескольких писаниц в Иркутской области утвердили охранные обязательства20.11.2019
2019-11-20-04-28-53
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области утвердила границы и охранные обязательства для нескольких археологических памятников. Среди них и некоторые писаницы. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
«Научные weekend-Ы» расскажут про стратиграфические пласты топонимов20.11.2019
2019-11-19-10-40-24
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают послушать лекцию «Стратиграфические пласты топонимов Иркутской области», которую прочитает кандидат филологических наук, доцент кафедры бурятской литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммукаций ИГУ Виктория Семенова.
Ученые ИГУ проводят фундаментальные исследования реакции Сузуки-Мияуры19.11.2019
2019-11-19-04-50-26
Иркутск, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые Иркутского государственного университета проводят важнейшие фундаментальные исследования чрезвычайно популярной среди химиков реакции Сузуки-Мияуры, за которую в 2010 году была присуждена Нобелевская премия.
Директор ИСЗФ СО РАН Андрей Медведев стал членом-корреспондентом Российской Академии наук18.11.2019
Иркутск, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), -  Доктор физико-математических наук, директор Института солнечно-земной физики СО РАН Андрей Медведев избран членом-корреспондентом Российской Академии наук по специальности «Физика атмосферы». Решение об этом принято на общем собрании академии в Москве.
Иркутские ученые избраны в Российскую академию наук16.11.2019
2019-11-16-06-16-49
Иркутск, 16.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская академия наук выбрала новых членов Академии на общем собрании в Москве. Иркутские ученые - Андрей Всеволодович Медведев и Любовь Владимировна Рычкова, стали членами-корреспондентами РАН.
Директором Иркутского филиала СО РАН назначен академик Игорь Бычков14.11.2019
2019-11-14-02-44-54
Иркутск, СФО, 14.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Академик Игорь Бычков назначен на должность заместителя председателя СО РАН по научной работе – директора Иркутского филиала СО РАН по совместительству с 10 октября 2019 года.
Ученые ИГУ вошли в число победителей конкурса РФФИ13.11.2019
2019-11-13-07-33-50
Иркутск, 13.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые Иркутского государственного университета вошли в число победителей конкурса РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) «Экспансия 2019».
Декан геофака ИГУ избрана членом Международной ассоциации учёных «Один пояс – один путь»12.11.2019
2019-11-12-04-30-24
Иркутск, 12.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Декан географического факультета Иркутского государственного университета Саяна Вологжина избрана членом Международной ассоциации учёных «Один пояс – один путь». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Ученые спорят, завершилась ли «солнечная зима»11.11.2019
Иркутск, 11.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Появившуюся на Солнце 2 ноября 2019 года (на широте 28 градусов в южном полушарии) активную область 12750 по нумерации NOAA ученые отнесли к новому, 25-му циклу солнечной активности. Однако споры о том, свидетельствует ли это об окончании «солнечной зимы» – глубокого солнечного минимума, который человечество переживает в настоящее время, продолжаются.
Декан географического факультета ИГУ Саяна Вологжина избрана членом международной ассоциации ученых11.11.2019
2019-11-11-08-49-10
Иркутск, 11.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Декан географического факультета Иркутского государственного университета Саяна Вологжина избрана членом международной ассоциации ученых «Один пояс – один путь». Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.
Междисциплинарные проекты иркутских и новосибирских научных учреждений обсудили в ИДСТУ СО РАН08.11.2019
2019-11-08-09-45-25
Иркутск, 8.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Институте динамики систем и теории управления имени Матросова СО РАН 6-7 ноября состоялось совещание научных организаций Иркутска и Новосибирска.
«Научные weekend-Ы» 9 ноября посвятят достижениям иркутских геологов05.11.2019
2019-11-05-07-38-41
Иркутск, 5.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В субботу 9 ноября в Иркутске состоится очередная лекция четвертого сезона «Научных weekend-ов».  Доктор геологических наук, профессор кафедры динамической геологии геологического факультета ИГУ Алексей Корольков расскажет о достижениях иркутской геолого-съемочной экспедиции в канун 70-летия со дня ее основания.
Ученый ИГУ представила свое исследование на саммите «Большие вызовы для общества, государства и науки»01.11.2019
2019-11-01-03-47-28
Иркутск, 1.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Молодой ученый Иркутского государственного университета Юлия Широкова принимает участие во Втором ежегодном саммите «Большие вызовы для общества, государства и науки», который проходит в Сочи.
На Байкале проектируют глубоководный нейтринный телескоп31.10.2019
Иркутская область, 31.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха принимает участие в создании глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал. Для телескопа, предназначенного для изучения темной материи и ранних стадий эволюции Вселенной, в течение двух лет будет изготовлено 2100 специальных экранов из сплава железа и никеля.
В Хужире появился телескоп имени Эдуарда Зуева31.10.2019
2019-10-31-04-20-34
Ольхонский район, 31.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество (ИРАО) в рамках проекта «Телескопы для всех» передали в поселок Хужир Ольхонского района телескоп, названный в честь основателя Иркутского астроклуба Эдуарда Зуева (годы жизни 1934-2005).
Ученые ИСЗФ СО РАН вместе с индийскими коллегами выиграли грант по изучению многократных обращений полей Солнца29.10.2019
2019-10-29-01-19-34
Иркутск, Республика Индия, 29.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые из Института солнечно-земной физики СО РАН вместе с индийскими коллегами из солнечной обсерватории Кодайканал выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований и отдела науки и технологий при правительстве Республики Индия.
Ученый ИГУ принял участие в международной конференции «Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая»28.10.2019
2019-10-28-08-30-29
Иркутск, 28.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Стажер-исследователь научно-исследовательского центра «Байкальский регион» Иркутского государственного университета Илья Уланов принял участие в Десятой международной конференции «Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая».
Юрий Ясюкевич из ИСЗФ СО РАН включен в редколлегию журнала GPS solutions24.10.2019
Иркутск, 24.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, кандидат физико-математических наук Юрий Ясюкевич включен в редколлегию журнала GPS solutions – одного из самых престижных журналов по спутниковой навигации.
Проект студента ИГУ получил грант Росмолодежи23.10.2019
2019-10-23-04-57-29
Иркутск, 23.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Поддержку Росмолодежи получил проект школы политической грамотности «ПолиГрам» студента исторического факультета ИГУ Аркадия Королева. Итоги грантового конкурса среди физических лиц Росмолодежи озвучены на прошлой неделе. Размер поддержки – 300 тысяч рублей.
Иркутянам на «Научных weekend-ах» расскажут о современных международных отношениях22.10.2019
2019-10-22-02-47-13
Иркутск, 22.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» приглашает в субботу, 26 октября, на очередную встречу четвертого сезона. С лекцией «Современные международные отношения: системный конфликт реальности и закона» выступит кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ, публицист, радиоведущий Сергей Шмидт.
Иркутский учёный поучаствует в международном исследовании кочевой и оседлой цивилизации22.10.2019
2019-10-21-11-31-53
Иркутск, 22.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Директор Центра китайского языка «Институт Конфуция ИГУ» Светлана Байрамова вошла в состав международного временного научного коллектива. Ученые России, Китая, Монголии и Узбекистана объединились для исследования по теме «Взаимодействие кочевой, оседлой цивилизации: языковой, исторический, культурный аспекты». Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.
ИГУ вошёл в рейтинг RUR по естественным и техническим наукам21.10.2019
-rur-
Иркутск, 21.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет вошел в два предметных рейтинга агентства Round University Ranking (RUR). По естественным наукам – на 595 месте в мировом рейтинге и на 40 среди российских вузов, по техническим наукам (ИГУ входит второй год подряд) – 567 и 33 места соответственно. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Иркутян приглашают на научно-развлекательную выставку «Тайны человеческого организма»18.10.2019
2019-10-18-09-04-02
Иркутск, 18.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 22 октября открывается научно-развлекательная выставка «Тайны человеческого организма». Организаторы выставки – научно-популярный клуб «Физикс».
Более 2500 жителей Приангарья, Бурятии и Забайкалья поучаствовали во Всемирной ночи наблюдений Луны17.10.2019
-2500-
Иркутская область, Бурятия, 17.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В наблюдениях, организованных Иркутским планетарием и Иркутским региональным астрономическим обществом при поддержке магазинов «Четыре глаза» в Иркутске, Ангарске и Чите в честь Всемирной ночи наблюдений Луны с 3 по 12 октября, приняли участие 2550 человек.
Третий «РУСАЛ ФестивAL #Наука» в Братске прошёл с аншлагом16.10.2019
Братск, 15.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске с аншлагом прошел третий научный фестиваль, организованный компанией РУСАЛ. В этом году за четыре дня мероприятий «РУСАЛ ФестивAL #Наука» посетили более 5 тысяч братчан.
В Иркутске состоялся всероссийский геологический симпозиум16.10.2019
2019-10-16-04-57-54
Иркутск, 16.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершился четвертый всероссийский геологический симпозиум «Рифтогенез, орогенез и сопутствующие процессы».
Молодые ученые ИСЗФ СО РАН читают курсы по верхней атмосфере на базовой кафедре института15.10.2019
Иркутск, 15.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Молодые ученые Института солнечно-земной физики СО РАН читают курсы по верхней атмосфере на базовой кафедре института - кафедре метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ. Об этом сообщила исполняющая обязанность заведующего кафедрой, кандидат географических наук Инна Латышева.
ИГУ выиграл грант на крупнейшую в мире гамма-обсерваторию15.10.2019
2019-10-15-05-54-02
Бурятия, 15.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В очередной раз на федеральном уровне поддержан проект разряда мегасайенс, в рамках которого в Тункинской долине строится уникальная научная установка – крупнейшая в мире гамма-обсерватория. Иркутскому государственному университету на развитие этого проекта министерство науки и высшего образования РФ на два года выделило грант в размере 87,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Иркутские учёные нашли кость динозавра на берегу Гусиного озера в Бурятии15.10.2019
2019-10-15-02-41-35
Бурятия, 15.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские учёные обнаружили кость динозавра во время экспедиции на берегу Гусиного озера в Бурятии. Об этом сообщается на сайте Института земной коры СО РАН.
Сергей Тен: ИГУ выиграл грант на поддержку и развитие уникальных научных установок14.10.2019
2019-10-14-02-30-45
Иркутск, 14.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет подавал две заявки на конкурс в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Заявка «Поддержка и развитие уникальных научных установок» победила, сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена.
СМИ: огромный астероид может уничтожить Землю через 65 лет14.10.2019
Москва, 14.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Европейское космическое агентство (ESA) пополнило каталог угрожающих Земле небесных тел. Эксперты внесли в него под четвертым номером астероид 2019 SU3, пишут argumenti.ru.
Иркутян приглашают на лекцию «Экономика совместного пользования: иркутские примеры» в рамках «Научных weekend-ов»11.10.2019
2019-10-11-07-32-46
Иркутск, 11.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Научной библиотеке имени Распутина ИГУ 12 октября пройдет очередная лекция проекта «Научные weekend-ы». Лекцию «Экономика совместного пользования: иркутские примеры» прочитает декан Сибирско-американского факультета БМБШ ИГУ, доктор экономических наук Надежда Грошева.
Читать все новости раздела «Наука»
Летопись байкальских тревог
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске