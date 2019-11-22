Жителей города приглашают на краеведческий форум «Иркутск как есть»

Иркутск, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Краеведческий форум «Иркутск как есть» и Вторые краеведческие чтения пройдут в Иркутске 6-8 декабря.

Как сообщают организаторы, в течение трех дней состоятся презентации многих известных краеведческих проектов последних лет, таких как «Прогулки по старому Иркутску», «Улица Большая», «Исчезающий Иркутск», «Мемориал погибшим домам», а также новый проект «Петр Щелкунов», реализация которого начнется в 2020 году. Кроме того, для участников форума из Иркутска и региона пройдет специальная уличная «Прогулка по старому Иркутску», запланированы презентации альманахов, книжной серии «Местные жители», «Книга рекордов Иркутской области».

Проведет мастер-класс и прочтет публичную лекцию гость из Москвы – писатель, краевед Хельга Патаки. В завершении форума состоится подведение итогов регионального конкурса исследовательских работ «История моя». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В эти же дни в Молчановке пройдут Вторые краеведческие чтения, в рамках которых специалисты со всей области прослушают модульные доклады по четырем направлениям (библиотечное, образовательное, туристическое, любительское краеведение). Кроме того, в рамках чтений состоятся презентация справочника «Краеведы Земли Иркутской», мастер-классы специалистов Государственного архива Иркутской области и подведение итогов областного конкурса аудиогидов «Маршрутами Приангарья».

Организаторы чтений и форума считают, что объединение творческих усилий двух площадок позволит более предметно обсудить темы совместных исследований библиотекарей и краеведов и выработать механизмы научной и общественной поддержки краеведческих исследований с привлечением высококвалифицированных специалистов – ученых-историков, сотрудников библиотек, архивов, музеев, издательств.

Организаторы мероприятий: Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутская областная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского.

КООРДИНАТЫ:

Начало Краеведческих Чтений в 10:00, краеведческомуго форума «Иркутск как есть» в 15:00. Адрес Иркутской областной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского: ул. Лермонтова, 253в. Полная программа будет опубликована в ближайшие дни.