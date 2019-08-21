Американские студенты провели биологические исследования Байкала

Иркутский район, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкальской биологической станции Иркутского государственного университета завершилась биологическая летняя школа, участниками которой стали студентки Уэллсли-колледжа из США. В течение трех недель они познавали основы экосистемы озера Байкал, сообщает пресс-служба ИГУ. Сотрудничество ИГУ и Уэллсли-колледжа ведется с 2001 года. С периодичностью раз в два-три года студентки колледжа вместе с преподавателями приезжают на Байкал, где под руководством иркутских ученых реализуют свои научно-исследовательские проекты. В этом году на летнюю школу приехали 12 студентов и три преподавателя колледжа. Их научным руководителем с российской стороны выступил профессор ИГУ Евгений Зилов. Также в школе приняли участие студенты биолого-почвенного факультета и, в качестве переводчика, студентка Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. За время, проведенное на университетской биостанции в Больших Котах, участники отобрали пробы воды и провели анализ взятых образцов. Важным пунктом обучения стали встречи с иркутскими учеными, общественниками-экологами. – В Сибири мы традиционно проводим биологические исследования озера Байкал. Здесь наши студентки получают очень важный, уникальный комплекс знаний, ведь о чудесном озере Байкал необходимо не только много читать в учебниках. Важен такой практический опыт, важно оказаться лицом к лицу с этим чудом. В этом году мы изучали фитопланктон, нашим постоянным спутником и наставником был профессор Евгений Анатольевич Зилов. Вообще, нашим студенткам интересно было беседовать со всеми: и с учеными, и с рейнджерами национального парка, и с местными рыбаками и жителями, – сказал профессор Уэллсли-колледжа Томас Питер Ходж. Но не только научно-образовательной деятельностью были заняты американские студентки. Весьма насыщенной оказалась и культурно-познавательная программа. В частности, участницы школы выделили пятидневный краеведческий тур по Байкалу с посещением острова Ольхон, бухты Змеевая и Чивыркуйского залива. Помимо того они с экскурсиями побывали в визит-центре «Байкал заповедный» в Танхое, Лимнологическом музее и ряде других знаковых мест. – За время, проведенное здесь, мы познакомились со многими прекрасными людьми и получили прекрасную возможность увидеть озеро Байкал. Мы очень много ходили в походы и, надо сказать, местная природа нас просто поразила. А насколько здесь, на Байкале, чудесные закаты и рассветы – это неописуемо, – говорят американские студентки. Летняя биологическая школа завершилась прошедшей сегодня встречей ее участников с врио ректора ИГУ Александром Шмидтом. Глава вуза приветствовал студентов и преподавателей Уэллсли-колледжа и выразил надежду на продолжение сотрудничества. – Наше партнерские отношения я расцениваю как одну из составляющих главной миссии Иркутского государственного университета. Мы должны, несмотря на все возможные преграды, поддерживать и развивать международное сотрудничество со своими коллегами из разных стран. Абсолютно убежден, что такого рода сотрудничество может иметь только положительное влияние на развитие человечества в целом, – подчеркнул Александр Шмидт. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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