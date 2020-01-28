Астрономы-любители из Иркутска сфотографировали одну из недавно открытых комет

Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Снимок кометы C/2017 T2 Pan-STARRS сделали 25 января любители астрономии Юлия и Валерий Шевцовы из Иркутского регионального астрономического общества в ходе выездных наблюдений объектов глубокого космоса на Глубокой. Как сообщает пресс-служба иркутского планетария, комета была открыта 2 октября 2017 года на снимках Pan-STARRS – системы телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования, расположенной на Гавайских островах. Период обращения кометы вокруг Солнца составляет около 295,5 тысяч лет. На минимальном расстоянии от Солнца – 241,6 млн км – она окажется 5 мая 2020 года, а на минимальном расстоянии от Земли – 248,2 млн км – 28 мая 2020 года. – На первый взгляд, это был не самый удачный день для астрофото – съемкам мешала облачность и ветер, – рассказывает Юлия Шевцова. – Но желание успеть сфотографировать комету в последние дни без Луны заставило нас поехать за город, на Култукский тракт. В 18:00 мы были на месте и установили оборудование. Погода не дала сделать привязку по звездам, но все равно снимать было бы рано, так как зеркалу телескопа нужно порядком остыть до начала съемок. Примерно через час появилось окно чистого неба, я быстро сделала привязку по звездам и принялась искать комету. С третьего кадра мне удалось ее поймать в объектив, и я запустила серию снимков. В итоге, до того как небо снова занесло тучами, я успела сделать 40 кадров, часть из которых пришлось забраковать, так как они уже были сделаны через легкую облачность. Двойное рассеянное звездное скопление в созвездии Персея и комета C/2017 T2. Фото Юлии и Валерия Шевцовых Сейчас С/2017 Т2 движется по созвездию Персея, постепенно наращивая блеск – в настоящее время он составляет около 8-8,5 звездной величины. В феврале и марте она продолжит свой путь по созвездию Кассиопеи. В небе ее можно будет увидеть примерно до июня 2020 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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