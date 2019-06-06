Более 200 человек обсудили в Иркутске развитие российской гидрометеорологии

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершила работу вторая всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции и перспективы развития гидрометеорологии в России», приуроченная к 55-летию кафедры гидрологии и природопользования ИГУ. Проходила она с 5 июня в Институте солнечно-земной физики СО РАН.

– Каждая конференция по гидрометеорологии в России является знаковым событием в научных кругах отечественных гидрологов и метеорологов и позволяет представителям этих редких специальностей заложить основу для проведения будущих совместных исследований, поделится опытом и обсудить насущные проблемы гидрометеорологии, – сказала заместитель декана географического факультета ИГУ Екатерина Сутырина.

Как сообщает пресс-служба вуза, конференция собрала в этом году более 200 участников из России, Германии, Словакии, Казахстана, Монголии, Швейцарии – сотрудников вузов, научных и научно-исследовательских институтов, производственных объединений, сети Росгидромета, а также аспирантов и студентов. Участники представили более 90 докладов, посвященных проблемам подготовки кадров гидрологов и метеорологов, современным методам измерения в гидрометеорологии, особо опасным гидрометеорологическим явлениям, изучению колебаний климата и оценке состояния водных объектов суши и так далее.

– Надеемся, что нам удастся организовать совместные с ИСЗФ СО РАН фундаментальные научные исследования в области интенсивных погодных и климатических аномалий, а также готовить метеорологов, ориентированных на решение широкого спектра практических и научных задач в области прогнозирования динамики процессов, происходящих в различных слоях атмосферы на фоне возрастающей неустойчивости климата Земли, – отметила и. о. заведующей базовой кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства ИСЗФ СО РАН на географическом факультете ИГУ Инна Латышева.

В рамках конференции среди молодых ученых прошел конкурс лучших устных докладов. Первое место заняла Алина Боронина (СПбГУ) с докладом «Обзор потенциально прорывоопасных озер и последствия прохождения их паводков в районах холмов Тала и Ларсеманн (Восточная Антарктида)». На втором месте оказался Аркадий Рогачев (ИГУ), доклад «Картографический подход к оценке эрозионно-аккумулятивных процессов в дельте реки Селенги». Третье место разделили Наталья Котова (Иркутское УГМС), доклад «Мониторинг и прогнозирование неблагоприятных и опасных гидрологических явлений на территории Иркутской области» и Инна Сунграпова (Институт физического материаловедения СО РАН), доклад «Результаты исследований микродисперсного аэрозоля в приземном слое атмосферы города Улан-Удэ».

Организаторами конференции выступили географический факультет Иркутского государственного университета, Институт оптики атмосферы имени Зуева СО РАН, Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутское УГМС.