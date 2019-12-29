Более 40 научных проектов из Приангарья профинансируют в 2020 году

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области и Российский фонд фундаментальных исследований подвели итоги конкурса научных работ, выполняемых в интересах развития Приангарья. В результате поддержан 41 проект на общую сумму 30,5 млн рублей, гранты выделят из областного бюджета.

Участниками стали как молодые ученые, так и талантливая молодежь. Всего на конкурс были представлены 178 научных проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на областной Минэконом.

Темы одобренных проектов – математическое и информационное моделирование систем и фундаментальных процессов, научные исследования, направленные на изучение, сохранение уникальной экосистемы Байкала, исследования в области разведки, добычи, процессов переработки полезных ископаемых Иркутской области, геномные и постгеномные исследования и технологии в персонифицированной медицине и другие.

Перечень проектов доступен по ссылке .