Более десятка проектов ИГУ получили совместные гранты РФФИ и правительства Иркутской области

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Победителями конкурса на получение совместных грантов РФФИ и правительства Иркутской области стали 11 проектов ИГУ. Общий размер финансовой поддержки составил около 20 миллионов рублей.

– Результаты этого конкурса показали, что Иркутский госуниверситет укрепляет позиции как один из ведущих исследовательских центров Байкальского региона. Столь значительное число поддержанных проектов дает возможность для роста числа высокоуровневых научных публикаций, привлечения молодых специалистов. Особенно важна поддержка трех проектов по конкурсу «Наставник», которые позволяют включить в научные проекты сразу несколько поколений действующих и будущих ученых от профессоров до школьников, сформировать индивидуальные пути в большую науку для молодежи, – сказал проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев.

Как сообщает пресс-служба вуза, конкурсы прошли по трем направлениям. Первое – региональные научные проекты фундаментальных исследований, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого-наставника. Из шести поддержанных – три представлены от ИГУ:

«Математическое моделирование динамики популяций Байкальских организмов методами оптимального управления» (Александр Аргучинцев, Институт математики, экономики и информатики),

«Комбинаторные методы анализа конечных иерархических структур и разработка интеллектуальных систем принятия решений» (Олег Кузьмин, Институт математики, экономики и информатики),

«Экобиотехнологический подход в формировании комфортной городской среды и развитии экологического мышления населения Иркутской области» (Дэвард Стом, биолого-почвенный факультет).

Второе и третье направления – региональные проекты фундаментальных научных исследований и региональные научные проекты фундаментальных исследований, выполняемые молодыми учеными. В каждом из них по четыре победителя от ИГУ.