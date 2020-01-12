|Наука
|13.01.2020
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Большой иркутский планетарий раскроет иркутянам «тайну падающих звезд»
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Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Большом иркутском планетарии 19 января пройдут показы полнокупольного мультфильма «Люсия. Тайна падающих звезд».
Как
– Почти пять лет тому назад команда Дмитрия Семенова на средства группы компаний «Метрополь» открыла в Иркутске первый в России частный стационарный планетарий в 130 квартале. Благодаря усилиям Дмитрия Семенова в новогодние каникулы 2016 года мы начали показ замечательного французского полнокупольного мультфильма «Полярис» – на месяцы, а то и на год раньше многих планетариев в европейской части страны, – рассказывает Сергей Язев. – Традиция продолжается! Дмитрий Семенов, как и в прошлый раз, организовал появление в нашем городе второй серии мультфильма про любознательного белого медведя и умного пингвина. Как и в случае с первой серией, только наша команда – команда БИП – обеспечивает уникальную возможность увидеть этот шедевр. На этот раз фильм демонстрируют уже не два (как в 130 квартале), а восемь новых проекторов на огромном 11-метровом полусферическом куполе БИП в Академгородке.
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