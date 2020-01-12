Большой иркутский планетарий раскроет иркутянам «тайну падающих звезд»

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Большом иркутском планетарии 19 января пройдут показы полнокупольного мультфильма «Люсия. Тайна падающих звезд». Как пишет на своей странице в Фэйсбуке директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, этот мультфильм, снятый во Франции, – продолжение картины «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи», которую показывали в Иркутске на новогодние каникулы в 2016 году. – Почти пять лет тому назад команда Дмитрия Семенова на средства группы компаний «Метрополь» открыла в Иркутске первый в России частный стационарный планетарий в 130 квартале. Благодаря усилиям Дмитрия Семенова в новогодние каникулы 2016 года мы начали показ замечательного французского полнокупольного мультфильма «Полярис» – на месяцы, а то и на год раньше многих планетариев в европейской части страны, – рассказывает Сергей Язев. – Традиция продолжается! Дмитрий Семенов, как и в прошлый раз, организовал появление в нашем городе второй серии мультфильма про любознательного белого медведя и умного пингвина. Как и в случае с первой серией, только наша команда – команда БИП – обеспечивает уникальную возможность увидеть этот шедевр. На этот раз фильм демонстрируют уже не два (как в 130 квартале), а восемь новых проекторов на огромном 11-метровом полусферическом куполе БИП в Академгородке. КООРДИНАТЫ: Ближайшие показы мультфильма «Люсия. Тайна падающих звезд» пройдут 19 января в 12:00 и 14:00 в Большом иркутском планетарии в школе №19. Телефон для справок: +8 (3952) 73-57-62. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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