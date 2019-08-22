Братские лицеисты представят свой проект на международном салоне «Макс-2019»

Братск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученики одиннадцатого класса лицея №2 Егор Барышников и Александр Запорожских готовятся представить научную разработку на международном авиационно-космическом салоне «Макс-2019», который состоится в городе Жуковский, Московской области. Мэр Братска Сергей Серебренников поддержал начинающих ученых и встретился с ними в стенах лицея №2. Как сообщает пресс-служба администрации Братска, первый раз ребята представили свой проект год назад на одной из всероссийских научных конференций. Тогда он был еще сырой и недоработанный. После этого они собрали и забраковали около десяти преобразователей. И вот, наконец, конструкция готова к презентации. Первым, кому школьники показали свой проект, стал мэр города Сергей Серебренников. – Девять катушек с магнитами мы вручную обматывали тончайшей проволокой. Хорошо, что в лицее есть 3D-принтер, рамки и другие детали мы распечатали на нем. Мембрану изготовили из фоамирана. Она вибрирует от потока звука и полученная электроэнергия заряжает батарею. От батарейки загорается лампочка, – рассказал об изобретении Александр Запорожских. Два последних года ученики лицея №2 выезжают в Москву на конференцию «Юные техники и изобретатели» и становятся там победителями и лауреатами. В 2019 году группа лицеистов тоже вернулась с наградами. Проект братчан был отмечен на высшем уровне, и они получили официальное приглашение на «Макс-2019». Это мероприятие организовано при поддержке комитета Государственной Думы, всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и Фонда поддержки детского научного и технического творчества. – Это очень престижный салон, участие в нём ещё более продвинет наш проект, мы получим новые знания, познакомимся с уникальными исследованиями и крупными учеными. Это станет серьёзным толчком вперед, – сказал Егор Барышников. На площадке будут представлены, помимо моделей и изобретений в области авиации, вертолетостроения, также IT-разработки умных систем управления и контроля, беспилотные аппараты, результаты экспериментов в сфере новых композитных материалов, нано-технологий и т. д. Мэр Братска Сергей Серебренников отметил, что проект ребят заслуженно заинтересовал авторитетное жюри, ведь альтернативные источники энергии в будущем будут очень востребованы. – Делать электроэнергию из звука, это всё равно, что получать её из воздуха. Возможно, в скором времени такая установка может составить конкуренцию нашей Братской ГЭС. В любом случае, поездка в Москву на Международный салон – это только начало пути и первые, но уверенные шаги в мире науки. Желаю вам удачи и настойчивости по дороге к новым достижениям, – подытожил мэр города Сергей Серебренников. Всего по РФ среди общеобразовательных учреждений было отобрано восемь работ. Проект лицеистов стал единственным в Иркутской области, который заслужил внимание жюри. Когда в лицей пришло официальное приглашение из Москвы, директор учреждения Юлия Кулешова обратилась в администрацию с просьбой обеспечить поездку школьников в столицу. По поручению мэра Братска Сергея Серебренникова расходы на дорогу и проживание будут возмещены. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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