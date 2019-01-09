Четыре дня бесплатных наблюдений Солнца и Луны устроят рядом с иркутским планетарием

Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий и сообщество любителей астрономии Иркутской области проведут с 10 по 13 января бесплатные наблюдения Солнца днем и Луны по вечерам в рамках международной акции «100 часов астрономии». Об этом сообщает пресс-служба планетария. – Акция «100 часов астрономии» проводится во всем мире с 10 по 13 января 2019 года в честь столетнего юбилея Международного астрономического союза, – говорит исполнительный директор организации Павел Никифоров. – Астрономы-любители и профессионалы в эти дни во всем мире проводят самые различные мероприятия – публичные лекции, наблюдения в телескоп, выставки и шоу – чтобы как можно больше людей смогли увидеть своими глазами небесные объекты. Кроме Иркутского планетария, в России эту акцию поддержали планетарий Центрального дома Российской Армии в Москве, а также планетарии Уфы, Нижнего Новгорода и Новосибирска. КООРДИНАТЫ: Каждый день с 10 по 13 января на площадке рядом с Иркутским планетарием по ул. Седова, 30 с 12:00 до 16:00 можно будет бесплатно наблюдать Солнце через телескопы, оборудованные специальными фильтрами. С 18:00 до 20:00 на этой же площадке будут проводиться наблюдения Луны. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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