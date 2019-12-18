|Наука
|19.12.2019
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Директора Иркутского филиала СО РАН выберут 19 декабря
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Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Академическое собрание Иркутского филиала СО РАН состоится 19 декабря в 15:00 в конференц-зале ИДСТУ СО РАН. Основной вопрос повестки – избрание директора Иркутского филиала СО РАН.
Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, в состав академического собрания выдвинуты 124 представителя академических учреждений и учреждений высшей школы Иркутской области.
Напомним, ранее на должность директора Иркутского филиала СО РАН был назначен академик Игорь Бычков. Этот пост он должен занимать до проведения выборов в установленном порядке.