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20.11.2019

Для нескольких писаниц в Иркутской области утвердили охранные обязательства

Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области утвердила границы и охранные обязательства для нескольких археологических памятников. Среди них и некоторые писаницы. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Под охрану, например, взяли писаницы «Сахюртэ 1» в Ольхонском районе – высеченные на мраморе сцены охоты на маралов и коз, различных животных, всадников и так далее. Изображения датируются 6-4 тысячелетием до нашей эры, второй половиной 2 тысячелетия и 15 веком нашей эры. Аналогичный приказ принят и в отношении наскальных изображений «Ая 1» в том же районе.

Утверждены охранные обязательства и на писаницы «Шаман-камень» в Качугском районе. Этот объект представляет собой изображения различных животных на скале из красного песчаника на берегу реки Лена. Эксперты называют временем создания этих петроглифов период Бронзового века – Средневековья. В том же районе вдоль дороги Качуг – Верхоленск расположены писаницы «Картухай».

Также обязательствами обременили и наскальные рисунки периода Бронзового века в Жигаловском районе на реке Лена – у входа в пещеру скалы «Подписанный камень».

Охранные обязательства утвердили и для других объектов – Юшинского неолитического могильника на берегу реки Лена, могильника Хапцагай в Качугском районе, Тутурского могильника в Жигаловском районе, а также городища «Еланцинская стена» позднего железного века в Ольхонском районе.

На территории памятников запрещено проводить любые строительные, земляные или мелиоративные работы, не направленные на сохранение объекта культурного наследия или его природной среды. При этом можно вести хозяйство, но только в том случае, если оно не будет противоречить сохранению памятника.

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