Для ольхонских лиственниц-патриархов разработали «паспорта»

Ольхонский район, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «Паспорта деревьев» разработали для древних лиственниц, произрастающих на острове Ольхон. В них отражены сведения с информацией и результатами обследования каждого дерева, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

«Паспорта» составила консультант программы «Древо Байкала», ведущий специалист в области растительности Прибайкалья д.б.н. Любовь Касьянова. По мнению экспертов, Реестр байкальских раритетных деревьев поможет правильнее организовать распределение рекреационной нагрузки на территории острова Ольхон.

Кстати, недавно дендрологи всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» обследовали около 30 раритетных деревьев на территории Улан-Хушинского песчаного массива острова. Там обнаружилась лиственница под именем «Страж Ольхона» возрастом 775 лет. Кроме «Стража Ольхона» здесь есть лиственница, получившая название «Торжество жизни», возрастом 410 лет, «Две сестры» возрастом 343 и 374 года и несколько других.

Лиственница «Страж Ольхона»

Как говорит и.о. директора «Заповедного Прибайкалья» Умар Рамазанов, Улан-Хушинский песчаный массив – это природный парк уникальных старовозрастных лиственниц, и он нуждается в особом отношении, как и Сарайский песчаный массив с его древними соснами.

– Мы установили правила посещения мест, где произрастают раритетные деревья. Запрещено движение автомобилей, мото- и квадроциклов, нельзя разбивать палаточные лагеря и разводить костры. Допускаются только пешие прогулки. Государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» регулярно патрулируют территорию и контролируют соблюдение природоохранного режима Прибайкальского национального парка, – рассказал Умар Рамазанов.

Напомним, в 2018 году дендрологи обследовали реликтовую сосну на Сарайском пляже и берёзу в районе Семисосенского залива пролива Малое Море. Также список «Деревьев-памятников живой природы» пополнила ольхонская многовековая сосна «Дерево-мать», растущая на территории Прибайкальского нацпарка. Ранее в список деревьев-памятников были включены сосны «Ольхонский патриарх» и «Царица Ольхона», все они – часть древнего Шаманского леса, некогда росшего на территории Сарайского песчаного массива.