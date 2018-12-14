Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Глава Иркутска Дмитрий Бердников вручил стипендии мэра в области науки и техники для нужд городского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, конкурс на соискание именной премии проходит второй год в рамках реализации программы «Развитие инновационной деятельности в Иркутске».

– Поддержка молодых ученых – одно из самых важных направлений нашей работы. Особое внимание мы уделяем практическому применению научных разработок, стремимся к тому, чтобы инновации работали на благо Иркутска и его жителей, – отметил Дмитрий Бердников. – Конкурс на соискание именной стипендии в области науки и техники – еще одна форма поддержки наших ученых, аспирантов и студентов.

Именные стипендии вручили студентам, аспирантам, молодым ученым за проведение научно-исследовательских работ в сферах энергетики, транспорта, благоустройства, водоснабжения, имеющих практическую значимость для решения проблем городского хозяйства города Иркутска.

Всего на конкурс поступило более 30 заявок из вузов Иркутска (ИРНИТУ, ИГУ, БГУ, ИрГУПС), а также трех научных институтов. Экспертная комиссия, состоящая из представителей учреждений науки, учреждений высшего образования, руководителей муниципальных предприятий города определила победителей. Пять учёных получат стипендии по 30 тысяч рублей, восемь аспирантов – по 25 тысяч рублей, 10 студентов – по 20 тысяч рублей. Часть научных разработок могут быть внедрены на территории Иркутска.