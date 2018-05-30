Экспозицию иркутского «Экспериментария» с 1 июня можно увидеть в краеведческом музее

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2018 года экспозицию музея занимательной науки «Экспериментарий» можно увидеть на новом месте – в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея недалеко от ТРЦ «Модный квартал» и иркутского планетария.

Выставка музея занимательной науки обновится, к нему станет удобней добираться из-за расположения на первом этаже вместо третьего, и посещение станет дешевле. По билету в «Экспериментарий» можно будет также посетить экспозицию отдела «Окно в Азию», сообщает пресс-служба краеведческого музея.

В новой экспозиции «Экспериментария» можно будет увидеть и испытать ряд новых экспонатов музея, среди них: «инерционный веревкомет», прибор для оценки скорости вращения волчка, система оптических поляризаторов, перископы и ряд других.

Напомним,иркутский «Экспериментарий» является старейшим из работающих интерактивных музеев науки в России. Все экспонаты можно трогать руками и взаимодействовать с ними, проводя различные эксперименты.

КООРДИНАТЫ:

Новый адрес «Экспериментария» в 130 квартале: ул. 3-го июля, 21А. Справки по телефону: 8 (3952) 259-821.