Фонд «Озеро Байкал» выделит грант на поддержку проекта по сохранению популяции дубровника

Бурятия, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» подписал соглашение с Байкальским государственным заповедником о финансовой поддержке проекта «Выявление путей миграции и районов зимовки дубровника (Ocyris aureolus), обитающего в дельте реки Селенга». Как сообщает пресс-служба фонда, финансирование в размере 250 тысяч рублей поступит в течение 2018 года. СПРАВКА: Дубровник – птица семейства овсянковые (Emberizidae), был одним из наиболее массовых и широко распространенных видов птиц в России. Гнездовой ареал вида проходил на западе от Финляндии на севере до юго-западной границы Украины на юге. Восточная граница ареала проходила по Камчатке и Японии. Плотность населения в период гнездования в предпочитаемых биотопах достигала 300 особей на квадратный километр. В пределах Байкальской природной территории дубровник был распространен повсеместно, во многих районах являясь доминантным видом. Однако в последние 30 лет численность этих птиц начала катастрофически снижаться. Отмечается, что будучи одним из наиболее массовых и широко распространенных видов птиц, сегодня дубровник занесен в Красный список Международного союза охраны природы с категорией EN (находящийся под угрозой исчезновения). Вид включен в Красные Книги Иркутской области и республики Бурятия. Нависла угроза исчезновения вида, как на Байкальской природной территории, так и из мировой фауны в целом. Основными причинами сокращения численности ученые считают деградацию мест обитания и непосредственную добычу вида человеком в местах зимовки и пролета. Поэтому одним из приоритетных направлений работ по сохранению является выявление путей пролета и районов зимовки вида. Для этих целей наиболее оптимальным методом является установка на птиц геологгеров – датчиков освещенности, позволяющие по фиксации длины светового дня определить местонахождение птицы с точностью 20-100 км. Этот метод стал применяться с 2000-х годов. Грант Фонда «Озеро Байкал» позволит закупить необходимое оборудование для исследования дубровника на Байкальской природной территории. Местом работ выбрана дельта реки Селенга, где находятся одни из самых массовых гнездовых поселений дубровника в регионе и мире. В результате проекта, как ожидается, впервые будет достигнуто прямое прослеживание миграционного маршрута для мелких воробьинообразных птиц, обитающих в Байкальском регионе и в Сибири в целом, что позволит сделать выводы о необходимых мерах по сохранению вида. К слову, ранее инструментальное слежение за осенней миграцией байкальских птиц было проведено только однажды – на трех орлах-могильниках 20 лет назад. Полученные исследования будут представлены для рассмотрения в рамках программы мониторинга наземных видов птиц Восточной Азии, реализуемой международной организацией BirdLife International. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

бурятия

иркутская область

нацпарки Тэги: View the discussion thread.