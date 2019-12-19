Игорь Бычков избран директором Иркутского филиала СО РАН

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Директором Иркутского филиала СО РАН избран научный руководитель ИНЦ СО РАН академик РАН Игорь Бычков. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского научного центра.

В голосовании приняли участие 92 члена собрания. За избрание Игоря Бычкова на должность директора Иркутского филиала СО РАН подано 78 голосов, против 13, недействительных бюллетеней – один.

Напомним, выборы проходили 19 декабря. С 10 октября 2019 года академик Игорь Бычков был назначен на должность заместителя председателя СО РАН по научной работе – директора Иркутского филиала СО РАН по совместительству до проведения выборов в установленном порядке.