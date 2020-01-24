ИГУ и Сеульский национальный университет будут сотрудничать в интересах развития научных обменов

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение о сотрудничестве подписали Центр азиатских исследований Сеульского национального университета и Иркутский государственный университет. Документ подтверждает намерения сторон о сотрудничестве в интересах развития научных обменов.

– Центр азиатских исследований Сеульского национального университета, открытый в 2009 году, уже зарекомендовал себя как серьезный научный центр по исследованию социальных и экономических проблем как отдельных стран, так и региона в целом. Мы уверены, что сотрудничество окажется полезным для нас и в связи с созданием Исследовательского центра корееведения на базе Иркутского университета (проект по его созданию поддержан в конце декабря 2019 года Корейским фондом при МИД республики Корея), – сказала начальник управления международных связей ИГУ Юлия Елохина.

Как сообщает пресс-служба вуза, первым практическим шагом, реализованным в рамках соглашения, станет онлайн-курс по изучению экономики стран Северо-Восточной Азии. Начнется он в марте 2020 года, площадкой проведения выступит Международный институт экономики и лингвистики ИГУ. Всего запланировано 15 лекций (на английском языке), организованных в формате интерактивов. По окончанию участников ждет серьезный экзамен, принимать который будет почетный профессор Сеульского национального университета Пе Хагиль.

Онлайн-курс проходит в рамках проекта KF Global e-school for Korean Language Program, который реализуется при финансовой поддержке Корейского фонда при МИД республики Корея.

Начало взаимоотношений между вузами было положено в июне 2019 года в рамках программы лидеров будущего поколения, прошедшей в Корее. Тогда представители ИГУ посетили Центр азиатских исследований Сеульского национального университета, познакомились с его уникальной образовательной базой и множественными центрами, функционирующими на его основе. Позже, в октябре 2019 года, Центр посетили представители Международного института экономики и лингвистики ИГУ – в рамках встречи была заключена предварительная договоренность о проведении онлайн-курса по экономике.

– Мы очень гордимся, что имеем возможность сотрудничать с ведущим вузом республики Корея. Благодаря расширенному спектру предлагаемых тем курса у студентов, интересующихся не только Кореей, но и всей Северо-Восточной Азией, появилась уникальная возможность расширить свою компетенцию и в дальнейшем быть более конкурентоспособными при устройстве на работу, – подчеркнула заведующая кафедрой восточных языков МИЭЛ ИГУ, директор Корейского центра ИГУ Евгения Колодина.