ИГУ начнёт готовить биотехнологов со школьной скамьи

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Грант Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) на реализацию проекта «Школа-семинар «Биотехнология: профессии будущего в настоящем» выиграла сотрудница биотехнологической лаборатории Ботанического сада биолого-почвенного факультета ИГУ Мария Дементьева. Размер гранта – 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба вуза. – Проект направлен на развитие soft skills и профориентационную деятельность школьников и студентов. Будет создана образовательная площадка, на которой молодежь сможет реализовывать свои проекты в рамках школ-семинаров и других мероприятий по направлению профессии будущего «биотехнология», – говорит Мария Дементьева. Образовательная программа включает в себя три кластера: биотехнологическая лаборатория, где будет проводиться приготовление сред и выращивание растений в пробирке;

гидропонный класс для дальнейшего доращивания и отработки навыков профессии «сити-фермер»;

компьютерно-микроскопный класс по биомоделированию для тестирования результатов и проверки растений. Мария Дементьева сказала, что на идею проекта ее натолкнуло общение со школьниками и студентами, которые приходят на экскурсии или на практику в Ботанический сад ИГУ. Некоторым из них, по её словам, явно требовалось больше специализированной информации, они были готовы ее получать, но это невозможно сделать за одно посещение. Тогда появилась идея проведения школы, которую сегодня поддержала грантом Росмолодёжь. Начало работы проекта «Школа-семинар «Биотехнология: профессии будущего в настоящем» запланировано на начало 2020 года. СПРАВКА: Soft skills – комплекс неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной областью. Не зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами и установками, а также социальными навыками и менеджерскими способностями. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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