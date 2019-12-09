ИГУ презентовал научные и образовательные проекты на Российско-Германском форуме вузовской науки

Москва, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект гамма-обсерватории TAIGA, строительство которого ведется на территории Тункинского астрофизического центра коллективного пользования ИГУ, представлен на Российско-Германском форуме вузовской науки в Москве. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Форум прошел 2-3 декабря по инициативе Минобрнауки России при содействии национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и Германского дома науки и инноваций в Москве (DWIH). Мероприятие приурочено к первой годовщине подписания Российской-Германской дорожной карты сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и инноваций.

На открытии форума первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников подчеркнул:

– Нас всех объединяет одна глобальная цель: создание оптимальных условий для развития открытого, взаимовыгодного научного диалога наших стран и обеспечение будущего этого взаимовыгодного сотрудничества, – отметил Григорий Трубников.

Также он добавил, что до 2024 года Россия планирует войти в пятерку мировых лидеров по исследованиям и разработкам, на это нацелен нацпроект «Наука».

На форуме российские и германские эксперты поделились своим видением соотношения вузовской и академической науки, моделей поддержки международного научно-технического сотрудничества, а также интернационализации научно-исследовательского сектора в вузах.

– Наш проект был представлен на одной из сессий форума руководителем группы из DESY (германский исследовательский центр по физике частиц) Ральфом Вишневским. Кроме того, Иркутский государственный университет, как один из ключевых участников проекта, и проводимые нами исследования по эксперименту TAIGA были представлены на постерной сессии, – рассказал соруководитель проекта TAIGA, декан физического факультета ИГУ Николай Буднев.

TAIGA – проект разряда мегасайенс, в рамках которого на территории Тункинского астрофизического центра коллективного пользования ИГУ строится крупнейшая в мире по площади гамма-обсерватория. Ее задача – регистрация частиц сверхвысоких энергий, приходящих из Вселенной. Завершение строительства пилотного комплекса установок площадью в один квадратный километр запланировано в 2020 году. Проект реализуется международной коллаборацией, в которой ИГУ играет ключевую роль.

На постерной сессии также были представлены исследования НИИ биологии, которые ведутся совместно с научными учреждениями и университетами Германии. Отметим, что в НИИ биологии ИГУ работает совместная исследовательская группа Гельмгольц-Россия, которая в том числе занимается оценкой воздействия изменения климата на экосистему озера Байкал. Научные проекты, проводимые в НИИ биологии, финансируются российскими и зарубежными научными фондами, в том числе РНФ, РФФИ, DFG, Helmholtz и DAAD.

Также было представлено сотрудничество ИГУ и Кильского университета, которое реализуется в таких областях, как экология, лимноэкология, славяноведение, информатика, физика, математика, компьютерное моделирование в области охраны окружающей среды, немецкая филология, немецкий язык как иностранный, право.