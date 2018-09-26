III Байкальская Международная научная конференция «Природно-очаговые трансмиссивные инфекции» начала работу в Иркутске 27 сентября. В ней принимают участие около 400 человек, в том числе более 50 зарубежных ученых.

Ученые обсудят происхождение, распространение, способы лечения и профилактики грозных природно-очаговых трансмиссивных инфекций. Особое внимание уделено исследованиям, связанным с клещевым энцефалитом, в том числе, новым разновидностям заболевания и разработке вакцин от них. Участников конференции приветствовал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, который отметил значимость научных исследований для практической медицины, и заместитель директора Института детских инфекционных болезней (Санкт-Петербург) Наталья Скрипченко. Директор Института фундаментальных исследований Харбинского медицинского университета (Китай) профессор Чжан подчеркнул, что связи между представителями медицинской науки двух стран развиваются очень интенсивно: - Харбинский медицинский университет 92 года сотрудничает с русскими учеными, с 2007 года – с учеными ИГМУ, и для нас это сотрудничество имеет чрезвычайно большое значение. Природа наших территорий похожа, поэтому и этиология инфекционных заболеваний близка. Сегодня с коллегами из ИГМУ мы наметили новые пути сотрудничества, связанные, в первую очередь, с профилактикой клещевого энцефалита. Академик РАН, директор Научно-исследовательского института биомедицинских технологий (НИИ БМТ) ИГМУ, доктор медицинских наук Владимир Злобин отметил, что конференция вызывает огромный интерес у представителей мировой медицинской фундаментальной науки: - Природно-очаговые трансмиссивные инфекции – это общемировая проблема, поэтому ученым очень важно регулярно обсуждать новые данные, намечать пути дальнейших исследований, которые, безусловно, найдут практическое воплощение в новых, более безопасных и действенных вакцинах. Иркутские ученые представят на конференции чрезвычайно интересные работы, которые важны для фундаментальной науки и ее практического применения. Заведующий лабораторией молекулярной вирусологии и биотехнологии НИИ БМТ ИГМУ Юрий Джиоев рассказал, что коллектив иркутских ученых открыл и начал изучение нового вида вируса клещевого энцефалита – байкальского. - В мире существует несколько видов клещевого энцефалита, в России распространены три вида: европейский, сибирский и самый опасный – дальневосточный. Теперь добавится и наш, байкальский, который встречается не только в Иркутской области, но также в Бурятии и Монголии. При расшифровке генома байкальского вида клещевого энцефалита было установлено, что в его генетической цепочке содержатся участки всех трех распространенных в России видов этого заболевания. Поэтому основные перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой поливакцины, способной надежно и без побочных эффектов защитить человека от всех видов клещевого энцефалита. Справка: Ежегодно от природно-очаговых трансмиссивных инфекций в мире страдают миллионы людей. Во второй половине 90-х годов XX века в России заболеваемость клещевым энцефалитом составляла около 7 человек на 100 тысяч населения, к 2017 году показатели снизились до чуть более 2 человек на 100 тысяч населения. Снижение заболеваемости эксперты связывают с вакцинированием населения и активизацией профилактической работы. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.