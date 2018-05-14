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15.05.2018

ИНЦ СО РАН и ИРНИТУ заключили соглашение о сотрудничестве

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский научный центр СО РАН и Иркутский национальный исследовательский технический университет продолжат реализацию совместных проектов и начнут ряд новых. Соглашение об этом 11 мая подписали директор ИНЦ СО РАН Константин Апарцин и ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

– У ИНЦ и ИРНИТУ очень хорошие перспективы сотрудничества, и многие направления уже нашли отражение в соглашении, – отметил Константин Апарцин.

Как сообщает пресс-служба Иркутского научного центра, среди первоочередных задач – обмен электронными библиотечными фондами. Теперь учебные и методические пособия, учебники, электронные учебно-методические комплексы, монографии, научные журналы, справочные материалы будут доступны студентам и преподавателям ИРНИТУ, и сотрудникам иркутских академических институтов. Значимым направлением сотрудничества станет также объединение усилий в части медицинского приборостроения.

– В ИНЦ есть запатентованные образцы медтехники, мы хотели бы их усовершенствовать и приступить к малосерийному производству на базе ИРНИТУ, – подчеркнул Константин Апарцин.

Михаил Корняков отметил важность организации совместных научно-образовательных и инновационных структур: малых инновационных предприятий, научно-образовательных центров, молодежных научных объединений.

– Обсуждается вопрос об организации совместных лабораторий с Институтом геохимии СО РАН и об использовании полевой базы геохимиков в Монголии для организации студенческой практики, – сказал он.

Стороны традиционно будут сотрудничать в подготовке научно-педагогических кадров и специалистов высшего образования, подаче совместных заявок на конкурсы, которые проводят Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, Фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере, на участие в федеральных целевых программах и других мероприятиях, требующих кооперации вузовской и фундаментальной науки.

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