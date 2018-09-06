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07.09.2018

Иркутская «Молчановка» запускает новый проект «Новости науки»

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске профессорский читальный зал библиотеки имени Молчанова-Сибирского запускает новый проект «Новости науки».

Как сообщает пресс-служба библиотеки, его цель – пропаганда достижений молодой иркутской науки. В рамках проекта можно будет узнать о новых, перспективных научных темах и направлениях, современных лабораториях и открытиях, встретиться со «звездами» иркутской науки и получить информацию об актуальных конференциях, изданиях и проектах из самых разных областей знания, а также наладить полезные профессиональные контакты.

Проект «Новости науки» стартует с презентации научно-исследовательской темы «Архитектура новых музеев в современном городе», которая состоится 11 сентября в 16.30 в профессорском читальном зале.

Современный мир переживает музейный бум, и проектирование новых музейных пространств – традиционных и одновременно высокотехнологичных, органично вписанных в городскую среду и служащих важнейшим ресурсом ее культурного и экономического преобразования – тема перспективная и востребованная не только наукой и культурой, но и бизнесом.

Своими научными достижениями и проектным опытом в области архитектуры музеев готовы поделиться преподаватели и студенты кафедры архитектурного проектирования ИРНИТУ.

На встрече, которую проведет руководитель Научного студенческого общества при кафедре доцент Андрей Ляпин, прозвучит информация об актуальном научном мероприятии по теме – региональной архитектурной научной конференции «Архитектура новых музеев в современном городе» и будет представлен сборник ее материалов. Также у гостейс будет возможность увидеть новые и во многом неожиданные проектные решения для музеев Иркутска и Приангарья, предложенные молодыми архитекторами в их дипломных проектах.

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