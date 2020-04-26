Иркутская область готова заключить соглашение с СО РАН по БЦБК

Байкальск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область готова заключить соглашение с Сибирским отделением РАН на проведение экспертизы технологических решений рекультивации отходов БЦБК и завершить отбор технологии к июлю 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Напомним, единственным подрядчиком на рекультивацию отходов назначено ООО «ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии», которому настоятельно рекомендовано совместно с Сибирским отделением Российской академии наук провести анализ и выбор технологий ликвидации отходов ОАО «БЦБК» в рамках разработки проектной документаци.

Стороны уже провели совещание и обсудили организационные вопросы научного сопровождения работ по оценке технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов ОАО «БЦБК». Об этом сообщает пресс-служба «ГазЭнероСтроя».

– Сотрудничество с Сибирским отделением РАН позволит обеспечить объективность выбора и внедрения технических решений, что в свою очередь направлено на соблюдение жёстких требований природоохранного законодательства на Байкальской природной территории, – отметили в компании.

Напомним, в распоряжении правительства России указаны сроки проведения работ. До 31 января 2022 года компания должна подготовить проект работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности БЦБК, и получить положительное заключение Главгосэкспертизы. Предельный срок проведения работ по ликвидации накопленного вреда – 31 января 2024 года.

БЦБК закрыли в 2013 году, в 2015 году должна была начаться рекультивация отходов комбината, однако, проект был приостановлен (в связи со сменой губернаторской команды в Иркутской области). В декабре 2017 года министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области заключило контракт с «Росгеологией» на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов ОАО «БЦБК» на основании распоряжения правительства Российской Федерации. Проектная документация по мероприятию разработана на основании государственного контракта, заключённого Минприроды России с ООО «ВЭБ Инжиниринг».

В марте 2018 года специальная комиссия обследовала цеха очистных сооружений, задействованных при реализации мероприятий по ликвидации отходов. По итогам специалисты пришли к выводу, что из-за несанкционированного демонтажа большей части наземного трубопровода, оборудования, настилов, а также из-за физического износа объектов и наличия в ёмкостях очистных сооружений щелокосодержащей жидкости, объекты очистных сооружений технически не в состоянии обеспечить условия, предусмотренные проектной документацией.

В итоге было заключено дополнительное соглашение к контракту, по которому «Росгеология» до 30 июня 2019 года должна была представить в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области информацию по корректировке проектной документации с прохождением государственных экспертиз и получением положительных заключений. Это, говорили в правительстве Иркутской области, является существенным нарушением условий контракта.

В декабре 2019 года стало известно, что Иркутская область вынуждена вернуть в федеральный бюджет 1,4 млрд рублей из 1,8 млрд, выделенных на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК. Деньги были не израсходованы из-за смены подрядчика.