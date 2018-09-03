Иркутскгеофизика и ИРНИТУ будут совместно заниматься научной и образовательной работой

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - АО «Иркутскгеофизика» (входит в государственный геологический холдинг Росгеология) и Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба Росгеологии, согласно документу, стороны будут развивать научно-методическое и научно-практическое взаимодействие, организовывать учебную и научно-исследовательскую деятельность. В частности, «Иркутскгеофизика» будет принимать на стажировки сотрудников ИРНИТУ с целью повышения их квалификации, оказывать содействие в трудоустройстве выпускников и предоставлять студентам возможность прохождения производственных и преддипломных практик. Также партнеры планируют взаимодействовать при реализации федеральных и региональных целевых программ, проведении симпозиумов, семинаров, конференций, совместно участвовать в конкурсах на выделение грантов. Ключевой задачей документа является подготовка высокопрофессионального кадрового резерва для геологической отрасли в регионе. Соглашение подписано на взаимовыгодной основе и является бессрочным. – Мы заинтересованы в квалифицированных кадрах, которые понимают специфику отрасли и могут применить полученные знания на практике, – отметила Ирина Выборова, директор по персоналу АО «Иркутскгеофизика». – Решение кадровых проблем в геологоразведке – один из ключевых приоритетов холдинга сегодня. Подписанный документ – важный элемент такой работы в регионе. Иркутское предприятие Росгеологии сейчас активно развивает взаимодействие с учебными заведениями. Уже подписан ряд договоров с профильными вузами о целевой подготовке выпускников. Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ) взял на себя обязательства по обучению на бюджетной основе будущих специалистов по дисциплинам «Геодезия и дистанционное зондирование» и «Горное дело», в ИРНИТУ по квоте целевого приема студенты будут получать специальности по направлению «Технологи геологической разведки». «Иркутскгеофизика» со своей стороны готова предоставить обучающимся практику. СПРАВКА: Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.

Росгеология создана по указу президента РФ на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России – «Центргеологии». 100% капитала Росгеологии находится в собственности государства.

«Иркутскгеофизика» – одно из крупнейших специализированных предприятий по геофизическим и геологическим исследованиям в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Компания выполняет широкий комплекс геофизических работ по поискам нефти и газа, твердых полезных ископаемых, проводит гидрогеологические, прогнозно-поисковые работы, осуществляет геодинамический, гидрогеологический и экологический мониторинг. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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