«Иркутскгеофизика» представила исследования геологического строения Приольхонья на крупной конференции

Владивосток, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Представители АО «Иркутскгеофизика» и ИРНИТУ выступили с докладом «Особенности геологического строения Приольхонья» на четвертой всероссийской научной конференции с международным участием «Геологические процессы в обстановках субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит». Как сообщает пресс-служба «Иркутскгеофизики», ведущий геофизик компании Елизавета Шибеко рассказала о процессах ультраметаморфизма, гранитизации и мигматизации, которые сопровождаются перераспределением ряда элементов, в частности железа с образованием магнетита, что позволяет при геолого-съемочных работах использовать магнитометрический метод для уточнения контуров известных и выявления новых массивов, приуроченных к зонам коллизии. По словам представителей «Иркутскгеофизики», глубокое понимание природы геологических процессов формирования тех или иных месторождений необходимо для дальнейшего успешного развития предприятия в области геологии и геофизики, а также для сотрудничества с действующими и потенциальными заказчиками. Научная деятельность сегодня является одним из ключевых приоритетов Росгеологии, отмечают в компании. СПРАВКА: Конференция проходит на базе Дальневосточного геологического института ДВО РАН (Владивосток) с 17 по 23 сентября. На ней обсуждаются различные аспекты геологического строения, стратиграфии и литологии литосферных плит и динамика их взаимодействия, а также рудообразование на их границах.

Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.

«Иркутскгеофизика» – одно из крупнейших специализированных предприятий по геофизическим и геологическим исследованиям в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Компания выполняет широкий комплекс геофизических работ по поискам нефти и газа, твердых полезных ископаемых, проводит гидрогеологические, прогнозно-поисковые работы, осуществляет геодинамический, гидрогеологический и экологический мониторинг. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутскгеофизика

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