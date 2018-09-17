|Наука
|18.09.2018
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«Иркутскгеофизика» представила исследования геологического строения Приольхонья на крупной конференции
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Владивосток, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Представители АО «Иркутскгеофизика» и ИРНИТУ выступили с докладом «Особенности геологического строения Приольхонья» на четвертой всероссийской научной конференции с международным участием «Геологические процессы в обстановках субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит».
Как сообщает пресс-служба «Иркутскгеофизики», ведущий геофизик компании Елизавета Шибеко рассказала о процессах ультраметаморфизма, гранитизации и мигматизации, которые сопровождаются перераспределением ряда элементов, в частности железа с образованием магнетита, что позволяет при геолого-съемочных работах использовать магнитометрический метод для уточнения контуров известных и выявления новых массивов, приуроченных к зонам коллизии.
По словам представителей «Иркутскгеофизики», глубокое понимание природы геологических процессов формирования тех или иных месторождений необходимо для дальнейшего успешного развития предприятия в области геологии и геофизики, а также для сотрудничества с действующими и потенциальными заказчиками. Научная деятельность сегодня является одним из ключевых приоритетов Росгеологии, отмечают в компании.
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