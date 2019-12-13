Иркутских школьников зовут в планетарий послушать о юности гравитационно-волновой астрономии

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кандидат физико-математических наук, сотрудник Лиссабонского университета и Объединенного института ядерных исследований, физик-теоретик, популяризатор физики, автор многих материалов на сайте «Элементы.ру» Игорь Иванов прочитает 14 декабря в 15:00 в Иркутском планетарии публичную лекцию «Юность гравитационно-волновой астрономии».

Как сообщает пресс-служба планетария, четыре года назад физики впервые начали исследовать космос совершенно новым способом – через гравитационные волны, дрожь пространства-времени, порожденную самыми мощными взрывами во вселенной. Люди научились не только видеть, но и «слышать» вселенную – и это стало рывком вперед в астрономии и астрофизике.

На своей лекции Игорь Иванов расскажет, как ученые «прослушивают» вселенную, что услышали, что нового узнали про космос и планируют узнать в ближайшем будущем.

Лекция рассчитана на широкий круг слушателей, включая школьников.

КООРДИНАТЫ:

Адрес: Иркутск, 130-й квартал, ул. Седова, 30. Участие в мероприятии бесплатное, но количество мест в зале ограничено – необходима регистрация по номеру телефона: 8 (3952) 79-79-09, добавочный 1.