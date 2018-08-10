Иркутские археологи раскопали в Монголии курган-поминальник бронзового века с черепами животных

Монголия, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), – Иркутские археологи вернулись из экспедиции на северном побережье озера Хубсугул в Монголии. Они исследовали курганы-поминальники бронзового века. В одном из них нашли 19 черепов животных, забитых при погребении знатного человека, в другом – 12 бронзовых изделий. Работы проводились с 9 июля по 5 августа. С российской стороны исследования возглавил руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии, профессор ИРНИТУ, Артур Харинский, с монгольской стороны – преподаватель Оргилбайяр Самдантсоодол. Кроме сотрудников иркутского «Политеха» Дмитрия Кичигина и Матвея Портнягина, в международную группу вошли ученые из ИГУ и Улан-Баторского университета. Напомним, в районе Хубсугула раскопки ведутся в течение нескольких лет. Северное побережье озера особенно интересно для археологов, так как граничит с Прибайкальем. Культурные процессы, происходившие в прошлом на территории Южной Сибири и Монголии, были тесно взаимосвязаны. Поэтому ученые по деталям составляют культурно-хронологическую схему смены древних общностей, которые здесь проживали. Кроме того, они пытаются разобраться, какие традиции были характерны для местного населения тысячи лет назад, сообщает пресс-служба ИРНИТУ. – Этим летом одним из объектов нашего исследования стал погребально-поминальный комплекс Овоотын узуур. В его центре располагается херексур – каменный курган, окруженный круглой оградой, сложенной из крупных камней. К югу от него находились поминальные сооружения в виде каменных насыпей. Они датируются концом второго и первой половиной первого тысячелетия до нашей эры. Это бронзовый век, когда люди уже изготавливали из сплавов с медной основой различные украшения, оружие и орудия труда, – рассказал Артур Харинский. – Раскопки комплекса Овоотын узуур начались с поминальника, находящегося южнее херексура. Мы обнаружили в одной яме 19 черепов лошадей, овец и козлов. Обычно в одной поминальной конструкции насчитывается не более шести черепов животных. Наша находка – поминальник, расположенный рядом с захоронением, демонстрирует высокий социальный статус умершего человека, ради которого состоялся массовый забой скота. В другом поминальнике было припрятано 12 бронзовых изделий. Среди них наконечник стрелы, острия, всевозможные бляшки, в том числе в виде обращенных в разные стороны двух голов грифонов (мифологические крылатые существа, с туловищем льва и головой орла), детали лошадиной сбруи. – Сверху над ними располагалась лошадиная лопатка. Все эти предметы должны были сопровождать усопшего. К востоку от тайника с бронзовыми вещами обнаружен череп лошади, а под ним – черепа овцы и козы. Второй поминальник, как и первый, перекрывался каменной насыпью, диаметр которой составляет девять метров, – рассказал иркутский ученый. Кроме сооружений бронзового века, исследователи раскопали захоронения, которые датируются эпохой Средневековья. Местом очередных находок стал могильник на горе Зуун хярын дэнж в поселке Ханх. С древних времен здесь хоронили умерших, а в 1970-е годы стали строить дома. Местное население не занимается земледелием из-за неблагоприятных погодных условий, что позволило сохранить исторические ценности. – Одно из раскопанных в этой местности погребений предварительно датируется 8-10 веками нашей эры. Здесь мы нашли острие стрелы и пальму (однолезвийный ножевидный наконечник с хвостовиком, закрепленный на длинном древке). В другом захоронении, относящемся к 12-13 векам, лежали стремена, колчанный крюк и туесок из бересты. В могилах рядом с человеческими останками располагались кости бараны. Судя по костям скелета, обнаруженным в первом захоронении, молодой человек, которому они принадлежали, при жизни сильно болел, у него практически не осталось зубов, – пояснил археолог. Все исторические находки останутся на территории Монголии. В лабораториях Улан-Баторского университета археологи проведут соответствующие экспертизы и анализы. Затем археологические ценности будут переданы в музей. По результатам поездки ученые намерены издать несколько совместных научных публикаций. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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