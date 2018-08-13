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14.08.2018

Иркутские астрономы при поддержке ИНК познакомили жителей Усть-Кута со звездным небом

Усть-Кут, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В начале августа в течение недели в Усть-Куте проходила уникальная акция популяризации астрономии «Звездный десант».

Как сообщает пресс-служба ИНК, цель акции – повышение интереса детей и взрослых к естественным наукам. Организаторы надеются, что у школьников появится устойчивый интерес к космосу и готовы рассматривать создание в Усть-Куте астрономического кружка и его дальнейшую методическую и техническую поддержку.

Более 750 человек побывали на бесплатных сеансах планетария, в ходе которых смогли посмотреть научные фильмы, узнали о строении Солнечной системы, Солнца, космологических гипотезах, познакомились с интересными астрономическими темами, ставшими с минувшего учебного года элементами обязательной школьной программы.

Кроме возможности путешествия по виртуальному космосу с помощью планетария посетители смогли посмотреть на «живые» космические объекты в телескоп. Каждый вечер на импровизированной астрономической площадке организаторы акции учили искать на небе основные созвездия северного полушария, наводили телескоп на самые интересные объекты: планеты Сатурн, Юпитер, Марс, туманность Андромеды, шаровое звездное скопление М13, двойные звезды Альбирео и Мицар.

Акция проводилась иркутским астроклубом и астрономической обсерваторией Иркутского госуниверситета (ИГУ) при финансовой и организационной поддержке ИНК. На средства компании была приобретена часть оборудования и оплачены транспортные расходы.

Астрономическая обсерватория ИГУ имеет большой опыт проведения лекций по астрономии в разных городах области. Иркутская область дала стране четырех космонавтов, а иркутские научные учреждения проводят серьезные исследования Солнца и далекого космоса. Благодаря планомерной работе иркутских астрономов регион хорошо представлен на мировой карте фундаментальной науки.

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