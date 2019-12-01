Иркутские биологи провели исследования экологической катастрофы в Якутии

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские биологи провели исследования по экологической катастрофе, которая произошла в Якутии в прошлом году.

Ученые Иркутского государственного университета просчитали воздействие стихии на гидроэкосистемы, сообщает пресс-служба вуза. Исследования иркутских ученых проводятся в соответствии с национальным проектом «Экология», направленным на эффективное обращение с отходами производства и потребления.

– По нашим прогнозам через год-полтора экосистема стабилизируется до предкатастрофического состояния. Сейчас ее восстановление идет естественным путем и достаточно быстрыми темпами – гидробиоценозы восстанавливаются, биомасса наращивается, – сказал доктор биологических наук, декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев.

В августе 2018 года в результате ливневых дождей в Якутии произошел сброс воды на одном из водохранилищ. Волна прошла через территорию лицензионного участка ПАО АК «АЛРОСА» и размыла несколько дамб. Миллионы кубометров воды прошли через реку Ирелях последовательно в реки Малая Ботуобия и Вилюй. Нарушения в экосистемах зарегистрированы на протяжении почти 500 километров, при этом ряд поселков в Якутии, стоящих по пути прошедшей волны, вплоть до сегодняшнего дня снабжаются привозной водой.

ПАО АК «АЛРОСА» обратилось к ученым Иркутского госуниверситета как к независимым экспертам с просьбой оценки ущерба, нанесенного природе.

– В Иркутске очень хорошая, авторитетная школа ихтиологов и гидробиологов. Мы работаем не только в Иркутской области, но и в других регионах. Наша экспертная деятельность, качество выполненных работ высоко оценивается и Росприроднадзором и министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, – сказал Аркадий Матвеев.

В октябре 2019 года группа ихитиологов и гидробиологов Иркутского государственного университета выехала в город Мирный. Ученые взяли пробы организмов, которые очищают воды и обеспечивают ее надлежащее качество. Сейчас в лабораториях университета проходит их обработка, по результатам которой в начале декабря будет подготовлен экспертный отчет.

В вузе также отмечают, что сейчас ведутся переговоры об участии ученых-биологов ИГУ в экспертных работах по оценке воздействия на экосистемы планируемого строительства каскада ГЭС на реке Селенга в Монголии. Также в перспективе 2020 года – участие в проекте министерства сельского хозяйства Иркутской области с оценкой эффективности искусственного воспроизводства сиговых рыб в Братском водохранилище.