Иркутские лимнологи получили высокие государственные награды за вклад в развитие науки

Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские лимнологи получили высокие государственные награды за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу. Указ президента подписан 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

Академик РАН Михаил Грачев будет награжден орденом Александра Невского. Он известен в России и за рубежом в области биоорганической химии, физико-химической и молекулярной биологии. С 1987 по 2015 год возглавлял Лимнологический институт.

Особое место в работе Михаила Грачева занимает охрана озера Байкал. По инициативе и проделанной работе председателя Сибирского отделения Академии наук СССР Валентина Коптюга и Михаила Грачева в 1996 году озеро включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Разработку и формирование концепции федерального закона «Об охране озера Байкал» также инициировал Михаил Грачев.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» будет отмечена доктор географических наук Тамара Ходжер. Она возглавляет лабораторию гидрохимии и химии атмосферы ЛИН СО РАН. Основные научные направления лаборатории: изучение гидрохимии вод Байкала и его притоков в условиях меняющегося климата и антропогенной нагрузки, исследование химического состава байкальской атмосферы и ее биологической компоненты, изучение процесса газообмена на границе «вода-атмосфера», исследование химического состава ледяных кернов Антарктиды.