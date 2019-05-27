Иркутские учёные ищут способы изучения байкальских рачков с помощью микролампочек

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Учёные из НИИ биологии ИГУ изучают процессы накопления тяжёлых металлов в тканях байкальских эндемиков, чтобы предсказать возможные последствия для экосистемы озера.

Проект стал одним из победителей конкурса «Байкальские инициативы», сообщает пресс-служба Фонда «Озеро Байкал».

Эндемичным организмом для изучения являются байкальские рачки-амфиподы, которые обитают на всех глубинах Байкала и, по словам специалистов, очень важны для оценки состояния озера. Биологи периодически вылавливают их и в лабораторных условиях изучают, как рачки реагируют на тот или иной тип антропогенного воздействия.

Сейчас иркутские учёные разрабатывают специальные флуоресцентные микролампочки, с помощью которых можно отслеживать состояние рачков. Это оборудование позволяет сохранить жизнь эндемику, которого пока приходится замораживать и измельчать для проведения анализов. Однако есть проблема: иммунная система рачков уничтожает все инородные предметы. Потому биологи ИГУ сейчас ищут варианты, как этого избежать.