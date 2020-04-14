Иркутские ученые намерены создать отечественную базу компонентов для изготовления антисептика

Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские ученые, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают работать в новых условиях. Пресс-служба ИНЦ СО РАН рассказала, над чем трудятся научные институты Иркутска в период самоизоляции.

В Иркутском институте химии имени Фаворского СО РАН две трети сотрудников переведены на удаленную работу, так как не все процессы могут выполняться дистанционно.

– Наш Институт является производителем пластификатора ядерного топлива для Росатома и все урановое топливо, которое использует Росатом по всему миру, делается с применением нашего пластификатора. Естественно, у нас есть производственный план – это серьезное количество в год и этот производственный цикл остановить невозможно, поэтому эти сотрудники на рабочих местах, – сказал директор ИрИХ СО РАН доктор химических наук Андрей Иванов.

Иркутский институт химии знаменит разработками лекарственных препаратов и антисептиков. Эти направления в период распространения новой коронавирусной инфекции наиболее актуальны.

– Сейчас решаем важную задачу – создание отечественной базы компонентов для производства антисептиков. Широко известный Анавидин (наша, кстати, разработка) сейчас ценнее гречки, туалетной бумаги и золота вместе взятых. Это эффективнейший антисептик, который используется всеми, но, к сожалению, производится из иностранного сырья, все привозится из-за границы. И сейчас мы ускоренно решаем вопрос об импортозамещении с нашими коллегами-производственниками, ищем пути создания отечественной технологии производства. Есть надежда, что эта работа будет поддерживаться финансово правительством Иркутской области, – добавил Андрей Иванов.

В институте химии проводятся все необходимые санобработки, а рабочий график составлен так, чтобы сотрудники как можно реже контактировали друг с другом.

Сотрудники Института геохимии имени Виноградова изучают кристаллохимические особенности редких микропористых минералов. Так как доступ к научному оборудованию закрыт, ученые обрабатывают и систематизируют результаты прошлых экспериментов.

Молодые ученые обмениваются идеями, литературными источниками и промежуточными результатами в мэссенджерах. Помимо этого, ведется сотрудничество с итальянской группой ученых, которые сейчас на карантине и тоже работают из дома и постоянно на связи.

Главный научный сотрудник Института географии имени Сочавы СО РАН доктор географических наук Леонид Корытный считает, что для многих ученых режим самоизоляции менее болезнен, чем для большинства людей.

– Мы часто работаем дома, у нас есть компьютеры, есть заделы, которые сейчас, не отвлекаясь на всякие другие дела, появилась возможность завершить. К примеру, в конце прошлого года начался крупный международный проект по Северо-Восточной Азии. Сейчас как раз удалось обосновать свой взгляд на границы этого макрорегиона, – рассказал Леонид Корытный.

Продолжается работа над грантами. Например, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН работают по трем президентским грантам, одному гранту Российского научного фонда и 11 грантам Российского фонда фундаментальных исследований, семь из которых поддержаны правительством Иркутской области. Ученые проводят обработку экспериментальных данных и готовят к публикации статьи и тезисы для представления на конференциях.

Кроме того, очно сотрудники СИФИБРа работают с овощными культурами и сортами плодово-ягодных культур для сортоиспытания, изучения и разработок мер по профилактике заболеваний растений в климатических условиях Восточной Сибири.