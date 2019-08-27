Иркутские ученые открыли новый минерал «фторкарлтонит»

Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские ученые Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал «фторкарлтонит». Камень с удивительной палитрой голубого цвета, обнаруженный в чароитовой породе на границе Иркутской области и Якутии, может использоваться в ювелирном искусстве.

Как отмечает пресс-служба ИРНИТУ, факт открытия подтвердили на заседании комиссии Международной минералогической ассоциации (IMA CNMNC). Единственный образец фторкарлтонита, доступный для свободного просмотра, хранится в Минералогическом музее имени Сидорова Иркутского технического университета.

Екатерина Канева рассказала, что камень относится к группе силикатов со слоистой структурой. Он получил название «фторкарлтонит» (англ. – fluorcarletonite), поскольку оказался структурным аналогом минерала карлтонита, но отличается от него преобладанием фтора в составе. Карлтонит же, в свою очередь, назван в честь Карлтонского университета в Канаде, где его впервые изучили в 1971 году.

Для фторкарлтонита характерна красивая окраска с богатой палитрой оттенков – от светло-голубого до темно-голубого. Он встречается в чароитовой породе совместно с другими минералами – фиолетовым чароитом, серо-зеленым пектолитом, бледно-розовым апофиллитом и темно-зеленым пироксеном.

– Если этот материал вывести на рынок, то он завоюет популярность среди камнерезов и ювелиров. Учитывая его неимоверную редкость, украшения из фторкарлтонита будут пользоваться большим спросом и стоить достаточно дорого. В настоящее время за камнем «охотятся» коллекционеры редких минералов. Многие из них, узнав об открытии, обращались к нам с просьбой выслать им хотя бы небольшой кусочек фторкарлтонита, – подчеркнула Екатерина Канева.

В мае 2019 заявку на утверждение находки отправили в международную минералогическую ассоциацию, а 6 августа получено официальное заключение о признании фторкарлтонита минералом.