Иркутские учёные получили грант на исследование протонпроводящих мембран

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Профессор ИРНИТУ Нина Шаглаева победила в конкурсе РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных исследований. Она представила проект «Протонпроводящие мембраны на основе сульфокислотных сополимеров винилиденхлорида». Размер гранта составит 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба вуза.

Актуальность исследования обусловлена тем, что ионообменные мембранные материалы находят широкое применение в современных технологиях при очистке газов и жидкостей, их разделении, электрохимическом синтезе. Кроме того, протонпроводящие мембраны – это «сердце» электрохимических устройств генерирования и хранения электрической энергии, которые являются наиболее перспективными и экологически приемлемыми источниками энергии ближайшего будущего.

Как сообщалось ранее, методологии создания новых типов ионообменных материалов на основе хлорсодержащих полимеров, над которыми работают ученые ИРНИТУ, должны обеспечить возможность их широкого применения из-за приемлемой цены и высоких эксплуатационных свойств. Наноматериалы могут быть использованы в топливных элементах, электрохимическом синтезе при получении хлора, фторида урана из уранилнитрата, щелочей, кислот, электромембранных процессах разделения и очистки, где требуются блоки из большого числа мембран.