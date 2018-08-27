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28.08.2018

Иркутские ученые представили свои проекты на международном форуме технологического развития

Иркутск, Новосибирск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Проекты Иркутского научного центра СО РАН представлены в Новосибирске на шестом международном форуме технологического развития «Технопром-2018».

Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, эти 10 проектов направлены на комплексное развитие Сибирского отделения РАН и реализацию приоритетных долгосрочных планов развития Сибири.

В форуме принимают участие представители власти, науки и бизнеса. Директор ИНЦ СО РАН Константин Апарцин представил проекты иркутских академических институтов министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову и председателю СО РАН академику РАН Валентину Пармону. Ранее проекты получили поддержку правительства Иркутской области.

Мероприятия форума будут проходит с 27 по 30 августа в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр».

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