Иркутские ученые: «В глобальном потеплении виноват не только человек»

Иркутск, 11.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Следует ли нам бояться глобального потепления? Что стало причиной повышения температур и какова роль человека в этом процессе? Можем ли мы остановить климатические изменения? Ответы на эти и другие вопросы попытались найти иркутские ученые в рамках «Научных weekend-ов». Принято считать, что глобальное потепление – проблема последних 150 лет, когда человечество стало активно развивать промышленность. Вредные выбросы в атмосферу приводят к образованию парникового эффекта, от чего растет температура и тают ледники. Но только ли индустриальная деятельность человека всему виной? Иркутские ученые считают, что есть другие, более серьезные причины, а мы, люди, с нашими машинами и заводами – лишь капля в море. Что ж, разберемся. Официальная наука и антропогенная гипотеза В мире вот уже больше 30 лет существует группа ученых, которая непрерывно наблюдает за изменениями климата – МГЭИК. В ее структуру входят представители 195 стран. Согласно наблюдениям МГЭИК, глобальное потепление – факт неоспоримый. Усредненные данные о температуре земного шара говорят о том, что градус постепенно повышается. При этом в России темпы потепления более стремительные, чем где бы то ни было в мире. Каждые 10 лет температура растет примерно на 0,4 градуса. В тропических широтах эксперты наоборот фиксируют легкое похолодание. Как отметила климатолог, доцент ИГУ Елена Кочугова, на территории России пик потепления отмечается в весенне-летний сезон. Зимой темпы роста замедляются, более того, выделяют две области, где фиксируют понижение температур – юг Западной Сибири и Корякский автономный округ. Также ученые наблюдают рост количества аномальных явлений. Если раньше резко холодные или непривычно теплые зимы случались раз в 20 лет, то в скором времени аномалии будут наблюдаться в три, а то и в семь раз чаще. Это, безусловно, отразится на сельском хозяйстве. Не обойдется без изменений в части атмосферных осадков. В целом в России прогнозируют увеличение их числа, особенно весной, а вот в Прибайкалье, Забайкалье и Приморском крае снега и дождей станет меньше. Главное, чего стоит опасаться россиянам – растущего уровня опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Аномальные морозы или сильные дожди в будущем станут довольно обыденным явлением. Также к концу столетия ожидается, что температура воздуха повысится на 1,5 градуса. Пятна на солнце как одна из причин глобального потепления Астроном и профессор ИГУ Сергей Язев уверен, что глобальное потепление – дело рук не только человека. Более того, люди вообще крайне мало влияют на изменение климата. – Судя по восстановленным климатическим данным, 600-800 лет назад температуры были ничуть не меньше, чем сейчас. Но тогда не было никакой промышленности, – отметил ученый. Следовательно, не стоит говорить, что только лишь человек – виновник глобального потепления. Есть другие факторы воздействия на климат. Один из них – Солнце. Профессор подчеркнул, что если всю мощь Солнца направить на Землю, Мировой океан высохнет за четыре минуты, а планета разрушится за 10 суток. Стоит ли сомневаться, что эта звезда имеет влияние на климатические изменения? Пятна на солнце еще в 19 веке привлекли внимание ученых. Их количество то растет, то снижается. Циклы сменяют друг друга раз в 11 лет. Так Солнце «дышит». Если пятен много, значит, увеличивается количество вспышек на Солнце и это влияет на изменение температуры. Когда солнце активно, оно излучает много энергии. В этот период до Земли долетает меньше космических лучей и частиц из центра Галактики, их «перехватывают» на подлете к нашей планете. А когда солнечная активность низкая, эти частицы врываются в атмосферу Земли, что и приводит к разным погодным явлениям. Например, к высокой облачности. Облака отражают солнечные лучи обратно в космос, и становится прохладнее. По наблюдениям экспертов в последнее десятилетие солнечная активность находилась на пике. Она защищала Землю от космических частиц, стало меньше облаков, следовательно, теплее. Этим можно было бы объяснить глобальное потепление. Есть ряд ученых, которые берут эту гипотезу за основу. Однако Сергей Язев не разделяет уверенности коллег. – Существуют эксперименты, которые доказывают, что влияние солнечной активности на изменение температур минимально, – прокомментировал Сергей Арктурович. Смещение земной оси и другие факторы Профессор причисляет к возможным причинам потепления изменение вытянутости орбиты Земли и меняющийся наклон земной оси. – Земля подходит поближе к Солнцу и получает больше солнечных лучей и тепла, а если уходит подальше, значит, становится холоднее, – подчеркивает Сергей Язев. Не исключает ученый влияние взрывающихся звезд, расположенных близко к Земле, столкновение с другими небесными телами и следование нашей планеты через поток космической пыли. Третий лектор – профессор кафедры метеорологии и охраны атмосферы географического факультета ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор Павел Ковадло считает, что ледники ничуть не меньше, чем человек или Солнце, могли повлиять на изменение температуры. С годами их площадь сильно сократилась и продолжает убывать по сей день. Уровень воды в Мировом океане поднимается, что может привести к смещению береговой линии и затоплению материковой части планеты. Еще больше усилится парниковый эффект, в результате чего в Мировой океан станут попадать пресные воды, что повлияет на движение и направление главных океанических течений. Эффект от всего этого пока даже сложно вообразить. В целом ученые пришли к выводу, что глобальное потепление – процесс, на который люди повлиять не в силах. Радует лишь то, что это изменения, которые происходят постепенно и требуют существенного количества времени. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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