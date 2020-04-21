|Наука
|22.04.2020
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Иркутские ученые выяснят, есть ли у жителей региона коллективный иммунитет к коронавирусу
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Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Директор ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», член-корреспондент Российской академии наук Любовь Рычкова проинформировала, что с 20 апреля центр начал тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, в проведении лабораторных исследований задействованы высококвалифицированные вирусологи и биологи отдела эпидемиологии и микробиологии центра.
Кроме того, специалисты ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ планируют проведение эпидемиологического исследования вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Иркутской области, которое позволит оценить наличие коллективного иммунитета к новому заболеванию среди населения области, а также определить наиболее вероятные пути заноса новых патогенов на территорию региона.