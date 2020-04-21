Иркутские ученые выяснят, есть ли у жителей региона коллективный иммунитет к коронавирусу

Иркутск, Пекин, 25.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Ученые из Института солнечно-земной физики СО РАН и Пекинского университета реализуют совместный проект по изучению взаимодействия ультра-низкочастотных волн (УНЧ-волн) и высокоэнергичных заряженных частиц в космической плазме. Грант на исследование выделен Российским фондом фундаментальных исследований и аналогичной китайской структурой, научными коллективами руководят заведующий лабораторией изучения плазменно-волновой структуры магнитосферы ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Дмитрий Климушкин и профессор Пекинского университета Киуганг Зонг. Проект рассчитан на два года.