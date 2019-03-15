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15.03.2019

Иркутским школьникам 19 и 20 марта расскажут о самых громких взрывах во Вселенной

Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий 19 и 20 марта приглашает старшеклассников, которым интересна передовая астрофизика, на интерактивное занятие «Самые громкие взрывы во Вселенной».

Лекции прочитает сотрудник Лиссабонского университета (Португалия) и Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Россия), физик-теоретик, популяризатор физики, автор многих материалов на сайте «Элементы.ру», кандидат физико-математических наук Игорь Иванов.

– Четыре года назад астрофизики научились ловить гравитационные волны, приходящие к нам из космоса. Эти волны – эхо самых громких взрывов, происходящих в современной Вселенной, взрывов, от которых дрожит само космическое пространство. Участники занятия познакомятся с тем, как происходят такие космические катастрофы, а затем самостоятельно, своими руками, сделают две демонстрационные модели, иллюстрирующие сильную гравитацию и слияние черных дыр, – говорят в планетарии.

КООРДИНАТЫ:

  • Начало занятия 19 марта – в 17:00, 20 марта – в 18:00. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено. Требуется предварительная запись по телефону : 8 (3952) 79-79-09, добавочный 1.

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