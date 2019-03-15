|Наука
|15.03.2019
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Иркутским школьникам 19 и 20 марта расскажут о самых громких взрывах во Вселенной
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Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий 19 и 20 марта приглашает старшеклассников, которым интересна передовая астрофизика, на интерактивное занятие «Самые громкие взрывы во Вселенной».
Лекции прочитает сотрудник Лиссабонского университета (Португалия) и Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Россия), физик-теоретик, популяризатор физики, автор многих материалов на сайте «Элементы.ру», кандидат физико-математических наук Игорь Иванов.
– Четыре года назад астрофизики научились ловить гравитационные волны, приходящие к нам из космоса. Эти волны – эхо самых громких взрывов, происходящих в современной Вселенной, взрывов, от которых дрожит само космическое пространство. Участники занятия познакомятся с тем, как происходят такие космические катастрофы, а затем самостоятельно, своими руками, сделают две демонстрационные модели, иллюстрирующие сильную гравитацию и слияние черных дыр, – говорят в планетарии.
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