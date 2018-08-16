Иркутский Академгородок отметит 55-летний юбилей в ближайшие выходные

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский Академгородок отметит 55-летний юбилей 18 и 19 августа. Праздник будет посвящён началу строительства Академгородка, обеспечивающего получение новых знаний и научных открытий.

Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

– 55 лет иркутскому Академгородку – с одной стороны эта дата неразрывно связана с развитием фундаментальной науки, с другой – с истоками формирования академической науки в Сибири. Уникальность нашего Академгородка в том, что в момент образования здесь была большая концентрация людей, которые хотели и любили заниматься наукой, и такие люди есть и сегодня. Научное сообщество объединено не только в институтах, но и в рамках микрорайона, это определенный микроклимат, и это состояние людей, которые действительно и работают, и живут, не отвлекаясь от науки. Это один из немногих видов деятельности, когда открытия, новые результаты не всегда получаются на рабочем месте – иногда по пути домой или на прогулке. Поэтому создание благоприятной, комфортной среды очень важно для учёных, – отмечает научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН академик РАН Игорь Бычков.

Спортивные мероприятия, посвященные основанию Академгородка, пройдут в субботу, 18 августа. Деятели науки и жители микрорайона смогут сдать нормы ГТО, сразиться в дартс, принять участие в турнирах по шахматам или поболеть за футбольные команды.

В воскресенье, 19 августа праздничные мероприятия начнутся с шествия колонн академических институтов города. Представители науки пройдут от Иркутского научного центра СО РАН до сквера ЖК «Прогресс». Именно здесь в 15:00 состоится торжественное открытие памятного знака иркутским институтам Сибирского отделения РАН. Поздравительные слова прозвучат от мэра города Дмитрия Бердникова и гостей праздника, руководителей научных центров Сибирского отделения РАН.

Открытие мемориальной доски заслуженному врачу РФ Олегу Степановичу Вашкевичу на административном корпусе больницы ИНЦ СО РАН состоится в 16:00.

Праздничный концерт начнется в 16:00 на стадионе возле школы № 24. Молодые ученые вместе с маленькими участниками эстрадной студии «ARTIS» впервые исполнят гимн Академгородка. Кроме этого, зрителей ждут выступления творческих и спортивных коллективов научного микрорайона. Завершением праздничного мероприятия станет выступление популярной иркутской группы, название которой пока держится в тайне.

С полной программой спортивных и праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте Иркутского научного центра СО РАН.