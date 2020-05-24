Иркутский госуниверситет и агентство стратегических инициатив будут сотрудничать

Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Меморандум о намерениях подписан между Иркутским государственным университетом (ИГУ) и агентством стратегических инициатив (АСИ). Свои подписи в документе поставили генеральный директор АСИ Светлана Чувашова и глава ИГУ Александр Шмидт.

Как сообщает пресс-служба вуза, документом подтверждается намерение о сотрудничестве в целях развития сообществ, лидеров и проектов в сферах передовых технологий, новых подходов в образовании, в социальной сфере и развитии городов, а также в целях создания лидерского сообщества национального масштаба.

– Иркутский государственный университет обладает необходимым для успешного и продуктивного партнерства с АСИ опытом, у нас установлены прочные партнерские отношения со многими организациями региона, успешно выстроен диалог с министерствами и ведомствами, мы пользуемся заслуженным доверием наших граждан. Сотрудничество с Агентством стратегических инициатив значительно расширит возможности университета, позволит качественно и количественно увеличить вклад вуза в развитие региона и страны, – сказал Александр Шмидт.

Сотрудничество ИГУ и АСИ может проходить по нескольким направлениям. В частности, это совместная поддержка проектов, важных для развития оговоренных в рамках меморандума сфер, организация всестороннего экспертного обсуждения общественно значимых проблем, подготовка предложений по снятию нормативных и административных барьеров. Также форматом сотрудничества может быть развитие наставничества – совместная организация прямого доступа различных целевых сообществ, лидеров и проектов к носителям передовой российской и международной экспертизы.