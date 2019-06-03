Иркутский планетарий перешел на летнее расписание

Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий с 3 июня по 31 августа переходит на летнее расписание работы.

Как сообщает пресс-служба планетария, теперь сеансы в его звездном зале будут проходить и по понедельникам. В этот день в расписании будет три сеанса – в 12:00, 13:30 и 15:00.

Летом также увеличено количество сеансов в дни со вторника по пятницу – в расписание добавляется сеанс в 13:30. В субботу и воскресенье в расписании шесть сеансов – с 12:00 до 19:30.