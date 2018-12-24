Иркутский планетарий подвел итоги года в День зимнего солнцестояния

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Зимнее солнцестояние произошло 21 декабря 2018 года в 22:23 по Всемирному координированному времени, или 22 декабря в 6:23 по иркутскому времени в Северном полушарии Земли. В этот день иркутский планетарий подвел итоги «наблюдательного года». Как сообщает пресс-служба организации, с 23 декабря 2017 года по 22 декабря 2018 года наблюдения, организованные планетарием, посетили 19 тысяч 200 человек – это на 56% больше, чем в предыдущем году. В том числе на Луну и яркие планеты в 130-м квартале посмотрели 1911 человек, выездные наблюдения объектов глубокого космоса посетили 365 человек, в наблюдениях метеорных потоков Персеиды (в августе), Дракониды (в октябре) и Геминиды (в декабре) приняли участие в общей сложности 600 человек. Кстати, традиционное место наблюдений метеорных потоков возле дома культуры села Мамоны теперь отмечено памятным информационным знаком. Полное лунное затмение 31 января 2018 года в Иркутске, Ангарске и Шелехове через телескопы наблюдали 2350 человек. Во время Всемирной ночи тротуарной астрономии 24 марта на 15 площадках в Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове и Усть-Илимске на Луну в телескопы посмотрели 4 тысячи человек. 21 апреля в честь Международного дня астрономии в Иркутске и Братске состоялись публичные наблюдения Луны и Венеры, в которых приняли участие 1500 человек. Великое противостояние Марса и полное лунное затмение в ночь с 27 на 28 июля в телескопы в Иркутской области увидели около 5 тысяч человек, частное солнечное затмение 11 августа наблюдали 810 человек. В наблюдениях, организованных в честь Всемирной ночи наблюдений Луны 20 октября, приняли участи 1900 человек. Телескопы были выставлены на 13 площадках в Иркутске, Ангарске, Байкальске, Шелехове и Усть-Илимске, а также в поселке Листвянка Иркутского района. Кроме того, иркутский планетарий провел бесплатные наблюдения объектов глубокого космоса в рамках 18-й Международной Байкальской летней школе по физике элементарных частиц и астрофизике, которая проводилась в поселке Большие Коты Иркутского района 12-21 июля. Также в этом году планетарий совместно с сообществом любителей астрономии Иркутской области реализовал два новых общественных проекта. Вечера тротуарной астрономии и бесплатные публичные лекции в рамках просветительского проекта «Сутки в космосе» в течение года посетили более 600 человек, за исключением тех вечеров, когда мероприятия проекта совпали с Всемирной ночью тротуарной астрономии и наблюдениями противостояния Марса и лунного затмения. Еще один проект – «Телескоп нашего двора» – продолжится в 2019 году, пока в его рамках состоялся только один вечер на улице Ярославского в иркутском микрорайоне Ново-Ленино: на Луну, Сатурн и Марс посмотрели около 50 человек. Представители планетираия отмечают, что самыми запоминающимися объектами уходящего года стали кометы. 21Р Джакобини/Циннера – источник метеорного потока Драконид – астрономы наблюдали на 39-й серии выездных наблюдений на Глубокой в октябре, а самую яркую комету за последние несколько лет – 46P/Виртанена – специально наблюдали в декабре, и продолжат следить за ней на 43-й серии выездных наблюдений, которая состоится 1-9 января 2019 года. – Безусловно, самое главное событие этого «наблюдательного года» – это открытие астрономической обсерватории Иркутского планетария, – говорит директор планетария Павел Никифоров. – С 14 декабря в нашей обсерватории работает новый, воссозданный специалистами Института солнечно-земной физики СО РАН и любителями астрономии телескоп-рефрактор 170 мм в диаметре. Он уже отлично показал себя при наблюдениях Луны и Марса, а утро дня зимнего солнцестояния мы встретили, наблюдая через наш новый телескоп прекрасную яркую Венеру. Теперь мы приступаем к утренним наблюдениям этой планеты и приглашаем всех желающих присоединиться к нам. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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